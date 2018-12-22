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Зруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороні

STYLERПерсона    22.12.2018 - 09:22
Зруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороні
Фото: Ксенія Собчак (instagram.com-xenia_sobchak)

Папарацці стверджують, що Собчак зустрічається з Богомоловим близько півроку

Відомий російський політик, телеведуча і журналістка Ксенія Собчак, яка вирішила розлучитися зі своїм чоловіком, актором Максимом Віторганом, зустрічається з режисером Костянтином Богомоловим. Цю інформацію раніше озвучила світська левиця Божена Ринська. Тепер же, як пише видання Spletnik.ru, факт роману на стороні підтвердили відразу кілька людей з оточення Собчак.

Сімейна пара вже кілька місяців не живе разом.

Зруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороніЗруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороніКсенія Собчак і Максим Віторган (instagram.com/mvitorgan)

Що до 43-річного Богомолова, то і його шлюб із актрисою Дариною Мороз нещодавно було розірвано (вони розлучилися в цьому році після 8 років заміжжя). Стверджують, що причиною розлучення стала 37-річна Ксенія Собчак.

Фото: instagram.com/konbog75

За інформацією ЗМІ, спочатку про роман поповзли чутки в соціальних мережах, і пізніше журналісти знайшли цьому підтвердження. Папарацці стверджують, що роман між Собчак і Богомоловим триває з літа.

Зруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороніЗруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороніКостянтин Богомолов (Фото: instagram.com/konbog75)

Сам Богомолов ці чутки спростовує. А Собчак із Віторганом не втомлюються публікувати в Instagram сімейні відео і фото. До речі, як повідомляє ресурс із посиланням на одного з інсайдерів, на прем'єрі вистави Богомолова "АЙ ФАК. Трагедія" всі три "герої любовного трикутника" спокійно спілкувалися один з одним.

Раніше ми повідомляли, що Ксенія Собчак відреагувала на чутки про свою другу вагітність.

Також ми писали про те, що Ксенія Собчак потрапила у скандал через телефону.

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