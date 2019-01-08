"С политическим подтекстом": Собчак показала фото в купальнике цвета украинского флага

Фото: ksenia-sobchak.com

Украинские пользователи сети одобрили такую расцветку купальнкиа

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак показала фотографию в купальнике из отдыха на Мальдивах. Сеть привлек цвет купальника – он желто-голубой. Данный снимок Собчак выставила в своем instagram-аккаунте.

В подписи к фото Ксения отметила, что считает, что у каждой женщины должно быть хоть одно фото в купальнике, сделанное на отдыхе.

Фото: instagram/xenia_sobchak

"Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось", - написала бывший кандидат на пост президента России.

Стоит отметить, что украинские пользователи сети оценили выбор цвета купальника Собчак.

"Украина с Вами!", - прокомментировала tatiana.golota73.

скриншот с instagram

"У меня один вопрос почему Путин на Вас не женился?", - написала nit246810.

скриншот с instagram

"Спасибо, Ксюша за поддержку", - отметила iryna_shyta.

скриншот с instagram

Напомним, что недавно Собчак официально прокомментировала свой развод.

Ранее сообщалось о том, что стало известно о причинах развода Ксении Собчак и Максима Вторгана. Светская львица Божена Рынска заявила, что пара уже несколько месяцев не живет под одной крышей.

Мы также писали о том, что Собчак дала комментарий по поводу слухов о своей беременности.