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"З політичним підтекстом": Собчак показала фото в купальнику кольору українського прапора

STYLERПерсона    08.01.2019 - 16:06
"З політичним підтекстом": Собчак показала фото в купальнику кольору українського прапора
Фото: ksenia-sobchak.com

Українські користувачі мережі схвалили таке забарвлення купальнкиа

Відома російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак показала фотографію в купальнику з відпочинку на Мальдівах. Мережу привернув колір купальника – він жовто-блакитний. Даний знімок Собчак виставила у своєму instagram-акаунті.

У підписі до фото Ксенія зазначила, що вважає, що у кожної жінки має бути хоч одне фото в купальнику, зроблене на відпочинку.

&quot;З політичним підтекстом&quot;: Собчак показала фото в купальнику кольору українського прапора

Фото: instagram/xenia_sobchak

"Але у мене як завжди, трохи з політичним підтекстом вийшло", - написала колишній кандидат на пост президента Росії.

Варто зазначити, що українські користувачі мережі оцінили вибір кольору купальника Собчак.

"Україна з Вами!", - прокоментувала tatiana.golota73.

&quot;З політичним підтекстом&quot;: Собчак показала фото в купальнику кольору українського прапора

скріншот з instagram

"У мене одне питання чому Путін на Вас не одружився?", - написала nit246810.

&quot;З політичним підтекстом&quot;: Собчак показала фото в купальнику кольору українського прапора

скріншот з instagram

"Спасибі, Ксюша за підтримку", - зазначила iryna_shyta.

&quot;З політичним підтекстом&quot;: Собчак показала фото в купальнику кольору українського прапора

скріншот з instagram

Нагадаємо, що нещодавно Собчак офіційно прокоментувала своє розлучення.

Раніше повідомлялося про те, що стало відомо про причини розлучення Ксенії Собчак і Максима Вторгана. Світська левиця Божена Ринська заявила, що пара вже кілька місяців не живе під одним дахом.

Ми також писали про те, що Собчак дала коментар з приводу чуток про свою вагітність.

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