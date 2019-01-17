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"Розкішні раби": Собчак потрапила в расистський скандал

STYLERПерсона    17.01.2019 - 11:26

Відео: YouTube/Олена Денисюк

Російська телеведуча, журналіст і екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак, яка нещодавно показала патріотичний купальник у стилі українського прапора, зганьбилася під час відпочинку на Мальдівах. Про це повідомляє видання Super.

Після Нового року Ксенія Собчак відправилася у відпустку на Мальдівські острови. Під час відпочинку вона публікувала різні фотографії, які відразу ж ставали предметів уваги користувачів соціальних мереж. Також зірка публікувала і відео з відпочинку.

&quot;Розкішні раби&quot;: Собчак потрапила в расистський скандал

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Так, Собчак розмістила відео вечері в одному з шикарних ресторанів. Під час того, як обслуговуючий персонал закладу приносив їй страву з дорогими морепродуктами, вона зронила фразу "Ось вона розкіш. Чорношкірі раби, розкіш і краса".

Після шквалу негативу в соціальних мережах, Собчак видалила расистське відео.

Однак, як зазначили у виданні, через це висловлювання у телеведучої можуть виникнути тепер проблеми з відвідинами зарубіжних країн, зокрема, їй можуть відмовити у візиті до США, а також у деякі країни Європи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Собчак зганьбилася під час візиту в столицю України. Вона опублікувала запис, в якій написала слово "Київ" з помилками і тим самим викликала бурю обурення в соціальних мережах.

А також ми писали про те, що Ксенія Собчак зажадала, щоб у соціальних мережах припинили обговорювати її особисте життя і розлучення з чоловіком.

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