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Раптом заспівала: Собчак помітили в київському барі

STYLERПерсона    18.01.2019 - 08:41
Раптом заспівала: Собчак помітили в київському барі
Колаж РБК-Україна

Телеведуча відзначила, що провела в столиці таємні переговори

Російську телеведучу і екс-кандидатку в президенти РФ Ксенію Собчак, яка прибула в четвер до Києва і навіть пояснила навіщо, помітили в київському барі, де вона виконала пісню української групи "Океан Ельзи". Аудіо опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Афанасій Свиридович.

Так, в соціальних мережах з'явилось кілька записів, на яких Ксенія Собчак співає пісню Святослава Вакарчука "Я не здамся без бою".

Телеведуча спробувала скопіювати голос Вакарчука. Її голос чути добре, а ось як виглядає зірка на заході – дізнатися не можна, так як запис вівся в напівтемряві приміщення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ксенія Собчак по приїзду в столицю України, відразу ж викликала скандал через написання слова "Київ" на своїй сторінці в Instagram.

Також ми розповідали про те, що Ксенія Собчак розповіла, для чого вона приїхала в Київ.

Собчак сказала, що вона приїхала погостювати до подруги, а їй відразу ж обірвали телефон. Вона каже, що люди чомусь не можуть уявити, що в Київ можна їздити і без політичного контексту.

Проте в своєму Instagram вона публікувала фото та відео-звіти про прогулянки в Києві та зазначила відвідування "після таємних переговорів".

Раптом заспівала: Собчак помітили в київському барі

Скріншот поста (instagram.com/xenia_sobchak)

А також раніше ми писали про те, що Собчак потрапила в расистський скандал під час відпустки на Мальдівських островах.

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