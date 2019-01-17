"Обрывают телефон": Собчак раскрыла причину приезда в Украину

Коллаж РБК-Украина

Телеведущая удивляется ажиотажу вокруг ее приезда

Российская журналистка и политик Ксения Собчак, которая приехала в Киев и сразу же оскандалилась тем, что написала в Instagram-сториз "Ну привет, кiев", дала официальный комментарий в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, ее приезд в Киев никак не связан с политической деятельностью. Хотя еще сегодня утром в росСМИ активно обсуждалась версия, что Ксения Анатольевна приехала в Киев для встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Российский журналист утверждал, что эту информацию ему сообщили пиарщики Зеленского.

Собчак сказала, что она приехала погостить к подруги, а ей сразу же оборвали телефон. Она говорит, что люди почему-то не могут представить, что в Киев можно ездить и без политического контекста.

"Ад какой-то. А здесь, кстати, гостеприимные и прекрасные мои друзья. И никакой политики. Кроме того, что за день стало ясно, что абсолютное большинство моих знакомых убеждены в победе Порошенко. Потому что "у него все бабки", – отметила Собчак.

Ранее телеведущая попала в список сайта "Миротворец" и, по идее, не должна была проехать в столицу Украины.

Кстати, мы сообщали о том, что Ксения Анатольевна разозлила сеть своими расистскими высказываниями.

Недавно Ксения Собчак опубликовала свои полуголые фотографии рядом с книгами о православии.

Ранее мы писали о том, что Собчак показала фото в купальнике цвета украинского флага.