ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Обривають телефон": Собчак розкрила причину приїзду в Україну

STYLERПерсона    17.01.2019 - 14:41
"Обривають телефон": Собчак розкрила причину приїзду в Україну
Колаж РБК-Україна

Телеведуча дивується ажіотажу навколо її приїзду

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак, яка приїхала в Київ і відразу ж викликала скандал тим, що написала в Instagram-сториз "Ну привіт, кіев", дала офіційний коментар у своєму Telegram-каналі.

За словами Собчак, її приїзд до Києва ніяк не пов'язаний з політичною діяльністю. Хоча ще сьогодні вранці в росЗМІ активно обговорювалася версія, що Ксенія Анатоліївна приїхала в Київ для зустрічі з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським. Російський журналіст стверджував, що цю інформацію йому повідомили піарники Зеленського.

Собчак сказала, що вона приїхала погостювати до подруги, а їй відразу ж обірвали телефон. Вона каже, що люди чомусь не можуть уявити, що до Києва можна їздити і без політичного контексту.

"Пекло якесь. А тут, до речі, гостинні і прекрасні мої друзі. І ніякої політики. Крім того, що за день стало ясно, що абсолютна більшість моїх знайомих переконані в перемозі Порошенко. Тому що "у нього все бабки", – зазначила Собчак.

Раніше телеведуча потрапила в список сайту "Миротворець" і, по ідеї, не повинна була проїхати в столицю України.

До речі, ми повідомляли про те, що Ксенія Анатоліївна розлютила мережу своїми расистськими висловлюваннями.

Нещодавно Ксенія Собчак опублікувала свої напівголі фотографії поруч з книгами про православ'я.

Раніше ми писали про те, що Собчак показала фото в купальнику кольорів українського прапора.

"Пособник російських окупантів": Сергій Полунін потрапив в базу "Миротворця" У посольстві прокоментували ситуацію із екс-канцлером Німеччини та сайтом "Миротворець"
Новини України Миротворец
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся