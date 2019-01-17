"Обривають телефон": Собчак розкрила причину приїзду в Україну

Колаж РБК-Україна

Телеведуча дивується ажіотажу навколо її приїзду

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак, яка приїхала в Київ і відразу ж викликала скандал тим, що написала в Instagram-сториз "Ну привіт, кіев", дала офіційний коментар у своєму Telegram-каналі.

За словами Собчак, її приїзд до Києва ніяк не пов'язаний з політичною діяльністю. Хоча ще сьогодні вранці в росЗМІ активно обговорювалася версія, що Ксенія Анатоліївна приїхала в Київ для зустрічі з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським. Російський журналіст стверджував, що цю інформацію йому повідомили піарники Зеленського.

Собчак сказала, що вона приїхала погостювати до подруги, а їй відразу ж обірвали телефон. Вона каже, що люди чомусь не можуть уявити, що до Києва можна їздити і без політичного контексту.

"Пекло якесь. А тут, до речі, гостинні і прекрасні мої друзі. І ніякої політики. Крім того, що за день стало ясно, що абсолютна більшість моїх знайомих переконані в перемозі Порошенко. Тому що "у нього все бабки", – зазначила Собчак.

Раніше телеведуча потрапила в список сайту "Миротворець" і, по ідеї, не повинна була проїхати в столицю України.

До речі, ми повідомляли про те, що Ксенія Анатоліївна розлютила мережу своїми расистськими висловлюваннями.

Нещодавно Ксенія Собчак опублікувала свої напівголі фотографії поруч з книгами про православ'я.

Раніше ми писали про те, що Собчак показала фото в купальнику кольорів українського прапора.