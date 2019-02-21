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Познакомили детей: скандал с романом Собчак набирает обороты

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 19:53
Познакомили детей: скандал с романом Собчак набирает обороты
Фото: sobchakprotivvseh.ru

Дети посетили знаменитый музей "Эрмитаж"

Известная журналистка Ксения Собчак, которая недавно сделала интимное признание, познакомила своего сына с любовником Константином Богомоловым и его дочерью. Об этом пишет издание "СтарХит".

В последнее время Собчак стала часто появляться в компании режиссера Богомолова.  На днях Ксения на своей странице в Instagram опубликовала со спины фотографию своего двухлетнего сына Платона и девочки, которая очень похожа на дочь Богомолова - восьмилетнюю Анну. 

Познакомили детей: скандал с романом Собчак набирает обороты

Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Фотография была сделана в "Эрмитаже", который находится в центре Санкт-Петербурга.

Напомним, что недавно Собчак посетила Париж вместе Богомоловым. Тогда журналистка раскритиковала столицу Франции за грязь, бомжей и не подсвечивающийся Нотр-Дам.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и Максим Виторган, которые официально не разведены, вместе пришли на день рождения друзей.

Мы также писали о том, что Виторган подрался с любовником своей жены Богомоловым. Мужчины встретились в заведении "Гранд Кофемания" и сначала вели разговор об искусстве, а после пошли на улицу выяснять отношения. После этого "разговора" у Богомолова был разбит нос.

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