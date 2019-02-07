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Развод Собчак и Виторгана: всплыли неожиданные детали

STYLERПерсоны    07.02.2019 - 15:52
Развод Собчак и Виторгана: всплыли неожиданные детали
Коллаж РБК-Украина

После громких скандалов пара снова появилась вместе на публике

Ксения Собчак, которая ранее прокомментировала свой развод, снова была замечена вместе с Максимом Виторганом на дне рождения мужа Яны Расковаловой. В Instagram были опубликованы соответствующие сторис.

На видео кажется, будто телеведущая и актер вполне счастливы, однако что происходит между ними - неизвестно. Некоторые предполагают, что это очередной пиар-ход. Поскольку иначе они бы не захотели появляться вместе на неформальных мероприятиях.

Развод Собчак и Виторгана: всплыли неожиданные детали

Фото: (instagram.com/xenia_sobchak)

С Яной Расковаловой звездная пара дружит уже много лет. Актер и телеведущая часто посещают мероприятия, организованные ювелиром. Однако в этот раз Собчак и Виторган не публиковали совместные фотографии с праздника в социальных сетях. Некоторые считают, что таким образом они пытаются скрыть свое примирение от общественности.

Напомним, слухи о разводе звездной пары распространились после интервью скандалистки и "светской дивы" Божены Рынски, в котором она рассказала, что Собчак уже давно состоит в отношениях с другим мужчиной.

А после драки Максима Виторгана с предполагаемым любовником телеведущей Константином Богомоловым, разговоры о разводе набрали обороты и вспыхнули с новой силой.

Кстати, Ксению даже пытались обманом заманить на телевидение, чтобы взять комментарий о разводе. Однако она упорно молчала до последнего времени.

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