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Аlyona Аlyona розповіла про небезпечну схему лікування: не продали ліки за кордоном

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Вівторок 01 лютого 2022 18:39
Аlyona Аlyona розповіла про небезпечну схему лікування: не продали ліки за кордоном Фото: Alyona Alyona розповіла про прийом небезпечних ліків (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Styler

Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) відкрита і відверта зі своїми шанувальниками, вона часто влаштовує інтерактиви в соцмережі та відповідає на питання підписників, ділиться досвідом і міркуваннями на життєві теми.

Цього разу співака вирішила підняти питання небезпеки самолікування, зокрема, безконтрольного прийому антибіотиків. Саме про це вона написала в Instagram.

"З самого народження я багато хворіла. Хворіла важко і доводилося приймати антибіотики. З віком кількість хвороб скоротилася, але уявлення про те, що треба приймати антибіотики, якщо важко хворієш, залишилося", – розповіла реп-виконавиця.

Аlyona Аlyona розповіла про небезпечну схему лікування: не продали ліки за кордоном

Alyona Alyona розповіла про прийом небезпечних ліків (instagram.com/alyona.alyona.official)

Вона часто без рецепта купувала і приймала антибіотики, як тільки відчувала відчутне нездужання і загострення стану.

"Я все менше ходжу до лікарів і все більше лікую себе сама", - зазначила Олена.

Одного разу під час відпочинку в Іспанії в артистки почалася ангіна. Вона вирішила традиційно придбати в аптеці антибіотики, але без рецепта ліки їй не продали. Провізор запропонував дівчині "пшикалку на травах", яка, на подив Олени, виявилася ефективною.

Після цього випадку Аlyona Аlyona серйозно задумалася про те, в яких кількостях вона приймає антибіотики і як це впливає на її організм.

"Коли ти звикаєш до слабкого антибіотика, то починаєш вживати сильніший. І тоді, коли дійсно хворієш, антибіотик просто не справляється з хворобою, і її тривалість стає супердовгою. Ще й мікрофлора пошкоджена", - констатувала артистка.

Нагадаємо, що раніше Аlyona Аlyona познайомила зі своїм хлопцем, репером і блогером Денисом і зробила визнання про обранця.

До речі, Аlyona Аlyona знялася в сміливій фотосесії з бойфрендом та осідлала його, позуючи в одній білизні.

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Alyona Alyona
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