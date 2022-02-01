Аlyona Аlyona розповіла про небезпечну схему лікування: не продали ліки за кордоном

"З самого народження я багато хворіла. Хворіла важко і доводилося приймати антибіотики. З віком кількість хвороб скоротилася, але уявлення про те, що треба приймати антибіотики, якщо важко хворієш, залишилося", – розповіла реп-виконавиця.

Alyona Alyona розповіла про прийом небезпечних ліків (instagram.com/alyona.alyona.official)

Вона часто без рецепта купувала і приймала антибіотики, як тільки відчувала відчутне нездужання і загострення стану.

"Я все менше ходжу до лікарів і все більше лікую себе сама", - зазначила Олена.

Одного разу під час відпочинку в Іспанії в артистки почалася ангіна. Вона вирішила традиційно придбати в аптеці антибіотики, але без рецепта ліки їй не продали. Провізор запропонував дівчині "пшикалку на травах", яка, на подив Олени, виявилася ефективною.

Після цього випадку Аlyona Аlyona серйозно задумалася про те, в яких кількостях вона приймає антибіотики і як це впливає на її організм.

"Коли ти звикаєш до слабкого антибіотика, то починаєш вживати сильніший. І тоді, коли дійсно хворієш, антибіотик просто не справляється з хворобою, і її тривалість стає супердовгою. Ще й мікрофлора пошкоджена", - констатувала артистка.