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Андрій Богдан відзначився диким вчинком в центрі Києва

STYLERПерсони    18.06.2020 - 14:20
Андрій Богдан відзначився диким вчинком в центрі Києва
Андрій Богдан став "героєм" на своїй Tesla (колаж: РБК-Україна)

Андрій Богдан відзначився диким вчинком в центрі Києва

Андрій Богдан, ексглава Офісу президента України став новим героєм "парковки", перегородивши своєю Tesla дорогу під елітним рестораном в Києві.

Авто скандального колишнього чиновника помітили на вулиці Володимирська неподалік від станції метро "Золоті ворота". Фото опублікував паблік "ЗупиниЛося" в Facebook.

"Ні, це авто не збирається перетинати подвійну суцільну. Це Тесла Андрія Богдана так запаркована!" - підписаний знімок.

Андрій Богдан відзначився диким вчинком в центрі Києва

Tesla Андрія Богдана перегородила дорогу в Києві (фото: facebook.com/zupynylosia)

Цікаво, що за деякими даними саме цю Tesla брав Володимир Зеленський для запису своїх автомобільних інтерв'ю. На це звернув увагу журналіст Михайло Ткач ще рік тому.

У новому ролику офісу президента по номерних знаках видно, що це саме та Тесла, на якій їздить Андрій Богдан, - написав він у Facebook.

У колишнього глави Офісу президента України дійсно є електричний кросовер Tesla Model X, його він купив ще у 2016 році.

Як ми писали раніше, Володимир Зеленський розкритикував ексглаву ОПУ, але Богдан не залишився осторонь і відповів, що гарант перетворив Україну на посміховисько.

Також повідомлялося, що у центрі Києва розгромили елітні авто і вимазали їх чимось бурим.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Богдан
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