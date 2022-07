Анджеліна Джолі з донькою засвітилися на концерті Maneskin, які знову послали Путіна: відео та фото

Римський концерт Maneskin 9 липня зібрав близько 70 тисяч глядачів, серед яких засвітилася і голлівудська зірка зі своєю дочкою.

Шайло Джолі-Пітт, яка віддала перевагу хореографії та музиці, а не акторській кар'єрі, як батьки, на виступі із захопленням стежила за шоу.

47-річна кінодіва також аплодувала музикантам, весело спілкувалася з дочкою про шоу, підстрибувала і "відривалася" з усіма - як і має бути на рок-концерті.

Анджеліна Джолі з дочкою Шайло на концерті Maneskin в Римі 9 липня (фото: twitter.com/Darveyinbed)

Анджеліна Джолі і Шайло Джолі-Пітт на рок-концерті Maneskin (фото: Cobra Team BACKGRID / twitter.com/jolieshooker)

Коли звучав хіт Maneskin пісня Gasoline, вокаліст, як вже зазвичай, послав керівника Кремля слідом за російським військовим кораблем, після чого заявив, що незгодні відвідувачі концерту можуть пройти туди ж.

"Ми продовжуємо говорити, навіть якщо когось це турбує. F*ck Putin! F*ck war! До біса диктаторів! Забирайтеся всі, хто проти того, що я зараз сказав!"- заявив Даміано зі сцени.

Спіч рокера зустрів шквал оплесків і гучні вигуки схвалення.

Концерт гурту Maneskin (фото: twitter.com/silkylucifer)

У кліпі трек Gasoline музиканти використовували кадри, на яких показані наслідки російських атак на Україну і свідчення звірств загарбників проти мирного населення нашої країни.

Рокери Maneskin також раніше рішуче засудили агресію РФ і виступили зі словами підтримки України, закликали допомагати біженцям, які були змушені через війну покинути рідні домівки в пошуках притулку.

Італійські також скасували свої концерти на території Росії.

Відеокліп на пісню Gasoline гурту Maneskin

Голлівудська зірка і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі у квітні приїжджала в Україну, й у Львові спілкувалася з дітьми та літніми, які постраждали через війну, надавала знаки підтримки. А перед цим актриса також відвідувала українців в одному з госпіталів Італії.

Дочка Джолі та Бреда Пітта Шайло, на відміну від своїх мегапопулярних батьків, абсолютно не публічна. Втім, нещодавно з'явилося відео, як дівчина в школі хореографії Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесі удосконалює свою майстерність у танцях. Кадри захопили користувачів мережі - в коментарях багато хто відзначав, що 16-річний підліток "затьмарює талантом" зіркових батьків.

Шайло Джолі-Пітт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)