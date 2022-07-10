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Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фото

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Воскресенье 10 июля 2022 19:57
Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фото Коллаж РБК-Украина: Анджелина Джоли с дочерью Шайло "отрывались" на концерте Maneskin
Автор: Владимир Костырин

Анджелина Джоли с 16-летней дочерью Шайло посетили в Риме концерт итальянских рокеров Maneskin, которые победили на Евровидении 2021. Во время выступления фронтмен Дамиано Давид уже традиционно резко высказался о Владимире Путине и войне, развязанной российским президентом против Украины.

Кадры с яркого выступления знаменитых музыкантов опубликованы в Twitter "ethan torchio his boyfriend (REAL)".

Римский концерт Maneskin 9 июля собрал около 70 тысяч зрителей, среди которых засветилась и голливудская звезда со своей дочерью.

Шайло Джоли-Питт, которая отдала предпочтение хореографии и музыке, а не актерской карьере, как родители, на выступлении с восхищением следила за шоу.

47-летняя кинодива также аплодировала музыкантам, весело общалась с дочерью о шоу, подпрыгивала и "отрывалась" со всеми - как и положено на рок-концерте.

Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фото

Анджелина Джоли с дочерью Шайло на концерте Maneskin в Риме 9 июля (фото: twitter.com/Darveyinbed)

Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фотоАнджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фотоАнджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фото

Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт на рок-концерте Maneskin (фото: Cobra Team BACKGRID / twitter.com/jolieshooker)

Когда звучал хит Maneskin песня Gasoline, вокалист, уже по обыкновению, послал руководителя Кремля вслед за российским военным кораблем, после чего заявил, что несогласные посетители концерта могут проследовать туда же.

"Мы продолжаем говорить, даже если кого-то это беспокоит. F*ck Putin! F*ck war! К черту диктаторов! Убирайтесь все, кто против того, что я сейчас сказал!" - заявил Дамиано со сцены.

Спич рокера встретил шквал аплодисментов и громкие возгласы одобрения.

Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фото

Концерт группы Maneskin (фото: twitter.com/silkylucifer)

В клипе трек Gasoline музыканты использовали кадры, на которых показаны последствия российских атак на Украину и свидетельства зверств захватчиков против мирного населения нашей страны.

Рокеры Maneskin также ранее решительно осудили агрессию РФ и выступили со словами поддержки Украины, призывали помогать беженцам, которые были вынуждены из-за войны покинуть родные дома в поисках убежища.

Итальянские также отменили свои концерты на территории России.

Видеоклип на песню Gasoline группы Maneskin

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в апреле приезжала в Украину, и во Львове общалась с детьми и пожилыми, которые пострадали из-за войны, оказывала знаки поддержки. А перед этим актриса также посещала украинцев в одном из госпиталей Италии.

Дочь Джоли и Брэда Питта Шайло, в отличие от своих мегапопулярных родителей, совершенно не публична. Впрочем, недавно появилось видео, как девушка в школе хореографии Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе совершенствует свое мастерство в танцах. Кадры восхитили пользователей сети - в комментариях многие отмечали, что 16-летняя подросток "затмевает талантом" звездных родителей.

Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фотоАнджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фотоАнджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фото

Шайло Джоли-Питт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Анджелина Джоли в сети показала на весь мир, как маленькая украинка игралась обломком бомбы.

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