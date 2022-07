Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, снова пославших Путина: видео и фото

Римский концерт Maneskin 9 июля собрал около 70 тысяч зрителей, среди которых засветилась и голливудская звезда со своей дочерью.

Angelina Jolie at Maneskin concert, no wonder one of my friends fainted. pic.twitter.com/0zvLAz5Mzq — Yeeeezzz (@Sheeeeeeeeshss) July 9, 2022

Шайло Джоли-Питт, которая отдала предпочтение хореографии и музыке, а не актерской карьере, как родители, на выступлении с восхищением следила за шоу.

Angelina Jolie and Shiloh at Maneskin concert!! I can’t breath pic.twitter.com/PPRLzrwYF4 — Yeeeezzz (@Sheeeeeeeeshss) July 10, 2022

47-летняя кинодива также аплодировала музыкантам, весело общалась с дочерью о шоу, подпрыгивала и "отрывалась" со всеми - как и положено на рок-концерте.

Not Angelina Jolie dancing to “I wanna be your slave” at the Maneskin concert pic.twitter.com/bEeudNdx2w — Yeeeezzz (@Sheeeeeeeeshss) July 10, 2022

Анджелина Джоли с дочерью Шайло на концерте Maneskin в Риме 9 июля (фото: twitter.com/Darveyinbed)

Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт на рок-концерте Maneskin (фото: Cobra Team BACKGRID / twitter.com/jolieshooker)

NEW Angelina Jolie with her daughter Shiloh at the Maneskin concert.



July 9, 2022. pic.twitter.com/xMfNmOOmeB — News of Angelina Jolie (@wantexjolie) July 10, 2022

Когда звучал хит Maneskin песня Gasoline, вокалист, уже по обыкновению, послал руководителя Кремля вслед за российским военным кораблем, после чего заявил, что несогласные посетители концерта могут проследовать туда же.

"Мы продолжаем говорить, даже если кого-то это беспокоит. F*ck Putin! F*ck war! К черту диктаторов! Убирайтесь все, кто против того, что я сейчас сказал!" - заявил Дамиано со сцены.

got gasoline as well pic.twitter.com/nI8iMktZDO — ethan torchio his boyfriend (REAL) (@silkylucifer) July 10, 2022

Спич рокера встретил шквал аплодисментов и громкие возгласы одобрения.

Концерт группы Maneskin (фото: twitter.com/silkylucifer)

and of course… ethan content pic.twitter.com/S4nfIeUpYt — ethan torchio his boyfriend (REAL) (@silkylucifer) July 10, 2022

В клипе трек Gasoline музыканты использовали кадры, на которых показаны последствия российских атак на Украину и свидетельства зверств захватчиков против мирного населения нашей страны.

Рокеры Maneskin также ранее решительно осудили агрессию РФ и выступили со словами поддержки Украины, призывали помогать беженцам, которые были вынуждены из-за войны покинуть родные дома в поисках убежища.

Итальянские также отменили свои концерты на территории России.

Видеоклип на песню Gasoline группы Maneskin

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в апреле приезжала в Украину, и во Львове общалась с детьми и пожилыми, которые пострадали из-за войны, оказывала знаки поддержки. А перед этим актриса также посещала украинцев в одном из госпиталей Италии.

Дочь Джоли и Брэда Питта Шайло, в отличие от своих мегапопулярных родителей, совершенно не публична. Впрочем, недавно появилось видео, как девушка в школе хореографии Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе совершенствует свое мастерство в танцах. Кадры восхитили пользователей сети - в комментариях многие отмечали, что 16-летняя подросток "затмевает талантом" звездных родителей.

Шайло Джоли-Питт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)