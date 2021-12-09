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Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені (фото)

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Четвер 09 грудня 2021 20:35
Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені (фото) Анна Трінчер шокувала вбранням (instagram.annatrincher)
Автор: Тетяна Самарук

Популярна співачка та блогерка Анна Трінчер, яка зібралася заміж за скандального Олександра Волошина, шокувала відвертим вбранням на червоній дорожчі премії "Музична платформа".

Так, телеканал "Україна" та "Музична платформа" роздали нагороди за найкращі пісні року.

Так, зазначається, що однією із найепатажніших у цей вечір стало вбрання співачки Анни Трінчер. Зірка отримала нагороду за свій хіт "По губах".

Зокрема, артистка з'явилася у напівпрозорому комбінезоні, який повторював вигини її фігури та прикривав лише деякі частини тіла, а доповнила оригінальний образ лакованими туфлями на підборах.

Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені (фото)Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені (фото)

Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені (Фото: прес-служба телеканалу "Україна")

За словами співачки, наречений не проти таких відвертих образів, у яких вона з'являється на виступах.

"Це дизайнерський костюм, який зробили буквально за день, тому що попередній, який я планувала для цього виступу, провалився з тріском. Так буває в артистів – у нас дуже важка доля: у момент, коли треба все й зараз, усі чомусь кудись зникають. Той костюм мені просто не сподобався. Я не почувалася в ньому, розуміла, що це не я, і це буде для мене несправжній виступ", - розповіла Анна.

Раніше ми повідомляли, що наречений Анни Трінчер розповів, скільки він витратив на обручку Cartier для співачки.

Також ми писали, що Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції.

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Анна Тринчер
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