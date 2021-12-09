ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене (фото)

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 20:35
Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене (фото) Анна Тринчер шокировала нарядом (instagram.annatrincher)
Автор: Татьяна Самарук

Популярная певица и блогер Анна Тринчер, которая собралась замуж за скандального Александра Волошина шокировала откровенным нарядом на красной дороже премии "Музыкальная платформа".

Так, телеканал "Украина" и "Музыкальная платформа" раздали награды за лучшие песни года.

Так, отмечается, что одной из самых эпатажных в этот вечер стал наряд певицы Анны Тринчер. Звезда получила награду за свой хит "По губам".

В частности, артистка появилась в полупрозрачном комбинезоне, который повторял изгибы ее фигуры и прикрывал лишь некоторые части тела, а дополнила оригинальный образ лакированными туфлями на каблуке.

Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене (фото)Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене (фото)

Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене (Фото: пресс-служба телеканала "Украина")

По словам певицы, жених не против таких откровенных образов, в которых она появляется на выступлениях.

"Это дизайнерский костюм, который сделали буквально за день, потому что предыдущий, который я планировала для этого выступления, провалился с треском. Так бывает у артистов - у нас очень тяжелая судьба: в момент, когда надо все и сейчас, все почему-то куда-то исчезают. Тот костюм мне просто не понравился. Я не чувствовала себя в нем, понимала, что это не я, и это будет для меня ненастоящее выступление", - рассказала Анна.

Ранее мы сообщали, что жених Анны Тринчер рассказал, сколько он потратил на обручальное кольцо Cartier для певицы.

Также мы писали, что Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна Тринчер
LITE
Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить
Если есть проблемы с печенью: нутрициолог рассказала, какой элемент нужно проверить