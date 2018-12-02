З Басковим, Повалій і Лолітою: KAZKA виступить на російському шоу

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Квитки на концерт продаються від 49 євро

Популярний український колектив KAZKA, записав хіт під назвою "Плакала" і став завдяки йому переможцем номінації "Прорив року" на M1 Music Awards, засвітився в анонсі російського шоу "Пісня року". Воно повинно пройти в Дюссельдорфі, Німеччина, в березні 2019 року. Крім української групи, на "Пісні року" заспівають також Микола Басков, Вєрка Сердючка, Таїсія Повалій та інші зірки. Про це повідомляється в інформації сайту з продажу квитків Bilet Kartina.

Скріншот анонсу концерту 2 березня 2019 року biletkartina.tv

Крім української групи KAZKA, на фестивалі також виступлять Микола Басков, Крістіна Орбакайте, Діма Білан, Поліна Гагаріна, Лайма Вайкуле, Жасмин, "Дискотека Аварія" та інші.

"Через роки, через відстані... 2 березня 2019 року знову ці позивні головної музичної події, найпопулярнішого фестивалю сучасного естрадного мистецтва зазвучать у Німеччині!", - йдеться в анонсі заходу.

Скріншот анонсу концерту 2 березня 2019 року biletkartina.tv

Нагадаємо, трек українського колективу KAZKA і кліп на нього зібрав на YouTube більше 70 мільйонів переглядів і став найбільш успішним та популярним хітом українською мовою за всю історію української естради.

Раніше ми писали, що автор пісні "Плакала" розповів про головний посил композиції.

Раніше повідомлялося, що група KAZKA розповіла про секрет популярності свого хіта.

Відео: РБК-Україна