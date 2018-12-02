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С Басковым, Повалий и Лолитой: KAZKA выступит на российском шоу

STYLERПерсона    02.12.2018 - 18:56
С Басковым, Повалий и Лолитой: KAZKA выступит на российском шоу
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Билеты на концерт продаются от 49 евро

Популярный украинский коллектив KAZKA, записавший хит под названием "Плакала" и ставший благодаря нему победителем в номинации "Прорыв года" на M1 Music Awards, засветился в анонсе российского шоу "Песня года". Оно должно пройти в Дюссельдорфе, Германия, в марте 2019 года. Помимо украинской группы, на "Песне года" споют также Николай Басков, Верка Сердючка, Таисия Повалий и другие звезды. Об этом сообщается в информации сайта по продаже билетов Bilet Kartina.

С Басковым, Повалий и Лолитой: KAZKA выступит на российском шоу

Скриншот анонса концерта 2 марта 2019 года biletkartina.tv

Соответствующие афиши уже появились на сайтах по продаже билетов. Кроме украинской группы KAZKA, на фестивале также выступят Николай Басков, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Лайма Вайкуле, Жасмин, Дискотека Авария и другие.

"Через годы, через расстояния… 2 марта 2019 года снова эти позывные главного музыкального события, самого популярного фестиваля современного эстрадного искусство зазвучат в Германии!", - говорится в анонсе мероприятия.

С Басковым, Повалий и Лолитой: KAZKA выступит на российском шоуС Басковым, Повалий и Лолитой: KAZKA выступит на российском шоу

Скриншот анонса концерта 2 марта 2019 года biletkartina.tv

Напомним, трек украинского коллектива KAZKA и клип на него собрал в YouTube более 70 миллионов просмотров и стал наиболее успешным и популярным хитом на украинском языке за всю историю украинской эстрады.

Ранее мы писали, что автор песни "Плакала" рассказал о главном посыле композиции.

Ранее сообщалось, что группа KAZKA рассказала о секрете популярности своего хита.

Видео: РБК-Украина

M1 Music Awards: KAZKA "вырвала" победу в трех номинациях "Медленно": звезда сериала "Школа" выпустил новый хит
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