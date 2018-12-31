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"Бий посуд - я плачу": в машині Лесі Никитюк розбили скло

STYLERПерсона    31.12.2018 - 19:45
"Бий посуд - я плачу": в машині Лесі Никитюк розбили скло
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Артистка опублікувала відповідне відео в Instagram

Українська телеведуча, більш відома участю в телешоу "Орел і решка", Леся Нікітюк повідомила в stories на своїй сторінці в Instagram про те, що в її машині розбили бічне скло. Артистка також показала сусідній автомобіль, якому вандали вирвали передню решітку.

Неприємність сталася з Лесею 31 грудня. У лівої задньої двері її машини невідомі розбили скло. "Думала, що хтось розбив шампанське, але ні. Це розбили бічне скло моєї машини. З Новим роком! Бий посуд - я плачу", - крізь сльози жартує Леся.

 

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім її машини, постраждав також сусідній автомобіль. "Чоловікові якомусь решітку вирвали. Напевно, здали на металобрухт. Падлюки", - прокоментувала побачене Никитюк.

&quot;Бий посуд - я плачу&quot;: в машині Лесі Никитюк розбили склоФото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк відкриває власне шоу. Артистка прокоментувала: "Це українське тревел-шоу. Будемо доводити все до кінця. Мені хотілося, щоб нарешті нашу країну показали в правильному і гарному ракурсі. У нас є і гори, і ріки, і каньйони. І просто фантастичне, то, чого немає ні в жодній країні – це наші люди".

Ми писали, що Никитюк розповіла про знайомство зі своїм коханим чоловіком. Ним виявився сусід телеведучої. Зірка підтвердила, що її серце зараз не вільно, однак, всі подробиці про свого хлопця розповідати не стала. Крім того, вона зазначила, що поки що не назве ім'я коханого, оскільки не виставляє на показ особисте життя.

Ми повідомляли, що під час відпочинку в Туреччині Леся Нікітюк "засвітила" обручку на пальці і викликала чутки про своє швидке заміжжя.

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