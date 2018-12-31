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"Бей посуду - я плачу": в машине Леси Никитюк разбили стекло

STYLERПерсона    31.12.2018 - 19:45
"Бей посуду - я плачу": в машине Леси Никитюк разбили стекло
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Артистка опубликовала соответствующее видео в Instagram

Украинская телеведущая, известная участием в телешоу "Орёл и решка", Леся Никитюк сообщила в stories на своей странице в Instagram о том, что в ее машине разбили боковое стекло. Артистка также показала соседний автомобиль, которому вандалы вырвали переднюю решетку.

Неприятность произошла с Лесей 31 декабря. В левой задней двери ее машины неизвестные разбили стекло. "Думала, что кто-то разбил шампанское, но нет. Это разбили боковое стекло моей машины. С Новым годом! Бей посуду - я плачу", - сквозь слезы шутит Леся.

 

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме ее машины, пострадал также соседний автомобиль. "Мужчине какому-то решетку вырвали. Наверное, сдали на металлолом. Падлюки", - прокомментировала увиденное Никитюк.

&quot;Бей посуду - я плачу&quot;: в машине Леси Никитюк разбили стеклоФото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк открывает собственное шоу. Артистка прокомментировала: "Это украинское тревел-шоу. Будем доводить все до конца. Мне хотелось, чтобы наконец-то нашу страну показали в правильном и красивом ракурсе.  У нас есть и горы, и реки, и каньоны. И просто фантастическое, то, чего нет ни в одной стране – это наши люди".

Мы писали, что Никитюк рассказала о знакомстве со своим любимым мужчиной. Им оказался сосед телеведущей. Звезда подтвердила, что ее сердце сейчас не свободно, однако, все подробности о своем парне рассказывать не стала. Кроме того, она отметила, что пока что не назовет имя возлюбленного, поскольку не выставляет на показ личную жизнь.

Мы сообщали, что во время отдыха в Турции Леся Никитюк "засветила" обручальное колечко на пальце и вызвала слухи о своем скором замужестве.

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