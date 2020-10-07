Бізнесмен Дерипаска визволив з полону українця, якого викрали пірати Нігерії

Бізнесмен заплатив викуп за моряків, що потрапили в полон у водах Екваторіальної Гвінеї (фото: Олег Дерипаска))

До цього пірати кілька разів погрожували розстріляти моряків

В Нігерії закінчилася історія із захопленням заручників морськими піратами. Як відомо, у травні цього року нігерійські пірати у Гвінейській затоці напали на морські судна "Ріо Мітонг" та "Джиблоо".

В результаті нападу двоє членів екіпажу були поранені, а моряки Олексій Перфільєв, Валентин Нечай і В'ячеслав Сєчін захоплені в полон.

Пірати помістили заручників в наметовий табір в джунглях неподалік від Лагосу. Родичам пірати пригрозили, що якщо не отримають викуп, то почнуть вбивати заручників. Кілька разів пірати всерйоз погрожували вивести моряків на розстріл.

За п'ять місяців полоненим довелося пережити побої, знущання, захворювання малярією. А врятувати моряків вдалося тільки після того, як їх родичі звернулися за допомогою до бізнесмена Олега Дерипаски.

Дерипаска добре знає специфіку африканських країн і вже допомагав визволяти заручників. Так, у 2016 році він допоміг гвінейцям перемогти спалах вірусу Ебола, побудувавши в Західній Африці сучасний медичний центр.

Після втручання Дерипаски вдалося звільнити з полону не тільки трьох моряків, але також українця Олександра Балашова та гвінейця.

Зараз всі врятовані в безпеці, перед поверненням на Батьківщину вони проходять медичний огляд. Звільнені моряки записали відео зі словами подяки бізнесменові.

"Ми вдячні Олегу Дерипасці за наш сьогоднішній стан, самопочуття, за те, що ми тут і ми здорові. Без його втручання ми б залишилися в лісах Нігерії", - повідомив українець Балашов.

Нагадаємо, Олег Дерипаска народився в Нижегородській області, але за повідомленнями ЗМІ має українські корені. На честь свого діда, українця Тимофія Дерипаско, загиблого в Австрії у 1945 році, він побудував у місті Лаа-ан-дер-Тайя православний храм.