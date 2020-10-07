Бизнесмен Дерипаска спас из плена украинца, которого похитили пираты Нигерии

Бизнесмен заплатил выкуп за моряков, попавших в плен в водах Экваториальной Гвинеи (фото: Олег Дерипаска)

До этого пираты несколько раз грозились расстрелять моряков

В Нигерии закончилась история с захватом заложников морскими пиратами. Как известно, в мае этого года нигерийские пираты в Гвинейском заливе напали на морские суда "Рио Митонг" и "Джиблоо".

В результате нападения двое членов экипажа были ранены, а моряки Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин захвачены в плен.

Пираты поместили заложников в палаточный лагерь в джунглях недалеко от Лагоса. Родственникам пираты пригрозили, что если не получат выкуп, то начнут убивать заложников. Несколько раз пираты всерьез грозились вывести моряков на расстрел.

За пять месяцев пленникам пришлось пережить побои, издевательство, заболевание малярией. А спасти моряков удалось только после того, как их родственники обратились за помощью к бизнесмену Олегу Дерипаске.

Дерипаска хорошо знает специфику африканских стран и уже помогал вызволять заложников. Так, в 2016 году он помог гвинейцам победить вспышку вируса Эбола, построив современный в Западной Африке медицинский центр.

После вмешательства Дерипаски удалось освободить из плена не только троих моряков, но также украинца Александра Балашова и гвинейца.

Сейчас все спасенные в безопасности, перед возвращением на Родину они проходят медицинский осмотр. Освобожденные моряки записали видео со словами благодарности бизнесмену.

"Мы благодарны Олегу Дерипаске за наше сегодняшнее состояние, самочувствие, за то, что мы здесь и мы здоровы. Без его вмешательства мы бы остались в лесах Нигерии", - сообщил украинец Балашов.

Напомним, Олег Дерипаска родился в Нижегородской области, но по сообщениям СМИ имеет украинские корни. В честь своего деда, украинца Тимофея Дерипаско, погибшего в Австрии в 1945 году, он построил в городе Лаа-ан-дер-Тайя православный храм.