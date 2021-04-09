"Велике будівництво": журналісти назвали 10 пунктів, які об'єднують програми Зеленського і Байдена

"Президент України Володимир Зеленський почав "Велике будівництво" як основний стратегічний проект в перші місяці 2020 року. У 2021 році новообраний президент США Джо Байден анонсував на літо цього року старт аналогічного проекту під назвою The American Jobs Plan, щоб "врятувати майбутнє Америки", - йдеться в матеріалі.

Журналісти нарахували щонайменше 10 пунктів, за якими українська і американська інфраструктурні програми збігаються.

Перший пункт - створення робочих місць.

"Створення робочих місць є однією з основних цілей Плану Байдена і аналогічного проекту Зеленського. Байден обіцяє створити 19 мільйонів робочих місць, а Зеленський вже створив 200 тисяч. Щоправда, президент України почав раніше американського колеги. Для США дуже важливо, що робочі місця створюються саме в середині країни, а не в Індії чи Китаї. Для України це також актуально, адже фактично зупинило відтік робочої сили за кордон", - аналізують журналісти.

У комплексі інвестиції в інфраструктуру стимулюють зростання економіки. Зокрема в Україні, згідно з дослідженнями Київської школи економіки, кумулятивний ефект від інфраструктурної програми забезпечить зростання ВВП на 4,4%.

"У США, як і в Україні, суспільство та ЗМІ в цілому досить позитивно оцінили плани президентів. В Україні соцопитування різних агентств показували високий рівень довіри українців до "Великого будівництва" Зеленського - 89,8% підтримали проект. У США останні опитування також зафіксували 73% підтримки проєкту Байдена", - зазначають автори.