Брежнєва раптово заговорила про проблеми зі здоров'ям: позначився карантинний період

Віра Брежнєва веде активний і здоровий спосіб життя. Співачка зізнавалася, що відмовилася від цукру, практично не вживає алкоголь, займається спортом, збалансовано харчується і регулярно перевіряє показники організму. Але навіть при такому педантичному підході до свого здоров'я у зірки бувають проблеми.

На особистій сторінці в Instagram співачка розповіла, що почала приймати БАДи за приписом лікаря.

Свою розповідь про стан здоров'я Віра супроводила розслабленими фото в домашніх інтер'єрах. Вона сидить на дивані в об'ємному білосніжному светрі, підібгавши ноги під себе і підперши голову рукою. Вдома співачка дає шкірі відпочити і не наносить макіяж.

Віра Брежнєва розповіла про проблеми із самопочуттям (фото: instagram.com/ververa)

"Я говорила недавно, що з початку року щільно взялася за своє здоров'я. Тому що карантинний період позначився на ньому ... хоча займаюся собою постійно. Але, все-таки, після об'ємного чекапа, який зробила в кінці минулого року, зрозуміла, що без добавок нікуди ... Доктор зробив мені призначення і тепер приймаю. Добавки ніякі рекомендувати не можу. Це повинні робити фахівці", - написала Брежнєва.

Тиждень тому вона засмутила шанувальників новина про те, що трохи захворіла під час відпустки на Мальдівах, але це не завадило їй насолодитися релаксом на березі океану.

Віра Брежнєва під час відпочинку на Мальдівах відчула нездужання (фото: instagram.com/ververa)

До речі, співачка веде свій блог, де розповідає про б'юті-рутину і ділитися порадами з харчування та організації тренувань, мотивує підписників. Вона зізнається, що зміни давалися їй нелегко, але ЗСЖ – її усвідомлений вибір.

Так, Віра не вживає цукор і молочку. Вона витримує інтервал між прийомами їжі 4 години, фрукти їсть до прийому їжі на сніданок або обід і віддає перевагу ранній вечері за 4 години до сну. Спортом Брежнєва займається виключно для здоров'я і за рекордами не женеться.