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Брежнева внезапно заговорила о проблемах со здоровьем: сказался карантинный период

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Пятница 28 января 2022 14:43
Брежнева внезапно заговорила о проблемах со здоровьем: сказался карантинный период Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Ольвия Агаркова

Вера Брежнева ведет активный и здоровый образ жизни. Певица признавалась, что отказалась от сахара, практически не употребляет алкоголь, занимается спортом, сбалансировано питается и регулярно проверяет показатели организма. Но даже при таком щепетильном подходе к своему здоровью у звезды бывают проблемы.

На личной странице в Instagram певица рассказала, что начала принимать БАДы по предписанию врача.

Свой рассказ о состоянии здоровья Вера сопроводила расслабленными фото в домашних интерьерах. Она сидит на диване в объемном белоснежном свитере, поджав ноги под себя и подперев голову рукой. Дома певица дает коже отдохнуть и не наносит макияж.

Брежнева внезапно заговорила о проблемах со здоровьем: сказался карантинный период

Вера Брежнева рассказала о проблемах с самочувствием (фото: instagram.com/ververa)

"Я говорила недавно, что с начала года плотно взялась за свое здоровье. Потому что карантинный период сказался на нем… Хотя занимаюсь собой постоянно. Но, все-таки, после объемного чекапа, который сделала в конце прошлого года, поняла, что без добавок никуда… Доктор сделал мне назначение и теперь принимаю. Добавки никакие рекомендовать не могу. Это должны делать специалисты", - написала Брежнева.

Неделю назад она огорчила поклонников новость о том, что приболела во время отпуска на Мальдивах, но это не помешало ей насладится релаксом на берегу океана.

Брежнева внезапно заговорила о проблемах со здоровьем: сказался карантинный период

Вера Брежнева во время отдыха на Мальдивах ощутила недомогание (фото: instagram.com/ververa)

Кстати, певица ведет свой блог, где рассказывает о бьюти-рутине и делиться советами по питанию и организации тренировок, мотивирует подписчиков. Она признается, что перемены давались ей нелегко, но ЗОЖ – ее осознанный выбор.

Так, Вера не употребляет сахар и молочку. Она выдерживает интервал между приемами пищи 4 часа, фрукты ест до приема пищи на завтрак или обед и предпочитает ранний ужин за 4 часа до сна. Спортом Брежнева занимается исключительно для здоровья и за рекордами не гонится.

В декабре прошлого года во время съемок клипа, где певица должна была править в воздухе, ей стало плохо.

Напомним, что ранее дочь Константина Меладзе рассказала правду о своих отношениях с Верой Брежневой.

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Вера Брежнева
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