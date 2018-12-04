Британці не пустили Охлобистіна на заходи Тижня російського кіно

Фото: Колаж РБК-Україна

Російський актор і режисер давно підтримує бойовиків "ДНР"

За рішенням британського уряду російського актора Івана Охлобистіна, який підтримує бойовиків "ДНР", не пустили ні на один із заходів Тижня російського кіно в Лондоні, в тому числі - на показ фільму з його участю "Тимчасові труднощі". Про це інформують російські ЗМІ.

"Я не знаю, чесно кажучи, для мене ця ситуація в новинку в силу геополітичних змін. Тому я волію не розбиратися, я існую в середовищі своїх колег, професіоналів, і мені цього цілком достатньо", - сказав актор.

Проте представник актора Максим Брусніцин заявив, що заборона на його появу на заходах ніяк не пов'язана з Україною. А з'являтися на Тижні російського кіно Охлобистіну заборонили через його не зовсім толерантне ставлення до представників ЛГБТ - спільноти.

Нагадаємо, що українофоб Охлобистін вдарився у екстремізм. Охлобистін у своєму заклику "душити зрадників", "не домовлятися" і "не жаліти" "слабких, кволих дітей сатани, рабів" не уточнює адресата своєї ненависті, проте очевидно, що він коментує рішення РПЦ про розрив відносин з Константинополем через Україну і Томос про автокефалію.

Раніше Охлобистін заявив, що має намір приєднати Донбас та "розкуркулити олігархію".

Зазначимо, що в українському списку персон нон грата кілька сотень прізвищ, у тому числі російський актор Іван Охлобистін.

Відео: РБК-Україна