Британцы не пустили Охлобыстина на мероприятия Недели российского кино

Фото: Коллаж РБК-Украина

Российский актер и режиссер давно поддерживает боевиков "ДНР"

По решению британского правительства российского актера Ивана Охлобыстина, который поддерживает боевиков "ДНР", не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне, в том числе - на показ фильма с его участием "Временные трудности". Об этом информируют российские СМИ.

"Я не знаю, честно говоря, для меня данная ситуация в новинку в силу геополитических изменений. Поэтому я предпочитаю не разбираться, я существую в среде своих коллег, профессионалов, и мне этого вполне достаточно", - сказал актер.

Однако представитель актера Максим Брусницын заявил, что запрет на его появление на мероприятиях никак не связан с Украиной. А появляться на Неделе российского кино Охлобыстину запретили из-за его не совсем толерантного отношения к представителям ЛГБТ- сообщества.

Напомним, что украинофоб Охлобыстин ударился в экстремизм. Охлобыстин в своем призыве "душить предателей", "не договариваться" и "не жалеть" "слабых, тщедушных детей сатаны, рабов" не уточняет адресата своей ненависти, однако очевидно, что он комментирует решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем из-за Украины и Томоса об автокефалии.

Ранее Охлобыстин заявил, что намерен присоединить Донбасс и "раскулачить олигархию".

Отметим, что в украинском списке персон нон грата несколько сотен фамилий, в том числе российский актер Иван Охлобыстин.

Видео: РБК-Украина