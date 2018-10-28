Колишню зірку "Дому 2" оголосили мертвою

Скріншот ТВ-програми (Будинок 2)

Спочатку була інформація, що дівчина просто пропала безвісти

Колишня учасниця телепроекту "Дому-2" Тамара Абишева безслідно зникла. Знайомі зниклої дівчини повідомили, що вона мертва. Про це повідомляє російський сайт "dni.ru" з посиланням на повідомлення з Instagram зірки телестройки Наді Єрмакової. Правда, цей запис вже видалений з соцмережі.

Фото: Тамара Абишева (versiya.info)

"Пропала колишня учасниця "Дому-2" і моя подруга Тамара Абишева (Нікітіна), кілька днів її ніхто не бачив будинки, включаючи рідних, обставини з'ясовуються", - написала в пості Єрмакова.

Як стверджує Надія, вона пробувала сама зв'язатися з подругою, але її телефон поза зоною дії мережі.

"Якщо хтось із вас володіє інформацією про її місцезнаходження або знає, як знайти її колишнього чоловіка Євгена Нікітіна, благаю, допоможіть! У них спільна дитина", – звернулася до фоловерам Надя.

Про те, що сталося з Абишевой, Єрмакова дізналася випадково. Їй, нібито написала жінка, яка запевняє, що Тамара Абишева попрощалася з життям вчора, 27 жовтня.

"Надія, нам повідомили, що Томи більше немає. Померла вранці", – заявила знайома померлої учасниці телепроекту.

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Відео: РБК-Україна