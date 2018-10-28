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Бывшую звезду "Дома 2" объявили мертвой

STYLERПерсона    28.10.2018 - 18:45
Скриншот ТВ-программы (Дом 2)
Скриншот ТВ-программы (Дом 2)

Сначала была информация, что девушка просто пропала без вести

Бывшая участница телепроекта "Дома-2" Тамара Абишева бесследно исчезла. Знакомые пропавшей девушки сообщили, что она мертва. Об этом сообщает российский сайт "dni.ru" со ссылкой на сообщение из Instagram звезды телестройки Нади Ермаковой. Правда, запись эта уже удалена из соцсети.

Бывшую звезду &quot;Дома 2&quot; объявили мертвойФото: Тамара Абишева (versiya.info)

"Пропала бывшая участница "Дома 2" и моя подруга – Тамара Абишева (Никитина), несколько дней ее никто не видел дома, включая родных, обстоятельства выясняются", - написала в посте Ермакова.

Как утверждает Надежда, она пробовала сама связаться с подругой, но ее телефон вне зоны действия сети.

"Если кто-то из вас обладает информацией о ее местонахождении или знает, как найти ее бывшего мужа Женю Никитина, умоляю, помогите! У них общий ребенок", – обратилась к фолловерам Надя.

О том, что случилось с Абишевой, Ермакова узнала случайно. Ей, якобы написала женщина, которая уверяет, что Тамара Абишева попрощалась с жизнью вчера, 27 октября.

 "Надежда, нам сообщили, что Томы больше нет. Умерла утром", – заявила знакомая умершей  участницы телепроекта.

Напомним, ранее сообщалось, что умерла звезда "Стар трека".

До этого мы сообщали о том, что скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье.

А также писали о том, что умерла известная украинская актриса.

Видео: РБК-Украина

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