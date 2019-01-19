"Щоб молодь прагнула до церкви": Єпіфаній назвав новий курс ПЦУ

Відео: (youtube.com/Перший)

У суботу, 19 січня, у день Хрещення Господнього глава ПЦУ митрополит Епіфаній розповів, що українська церква вже готова до реформування. Про це заявив Епіфаній в ефірі телеканалу "Прямий".

Він розповів, що ПЦУ обов'язково повинна пройти шлях реформування, але попередив, що це буде складний процес.

"Реформи – це завжди складне і болюче питання. Ми готові до поступового впровадження реформ, але ми бачимо, навіть на прикладі держави, як складно втілювати реформи в життя. Протягом навіть цих п'яти років багато говорять про реформи, але, коли реформа стосується безпосередньо того чи іншого, починаються певні нарікання. І ми повинні пройти цей шлях реформування, але поступово, мудро, тверезо, без яких-небудь нарікань чи суперечок", – сказав він.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (скріншот: youtube.com/Перший)

Він вважає, що людям необхідно пояснювати необхідність тієї чи іншої реформи.

"Звичайно, єдина церква буде приділяти багато уваги тому, щоб молодь прагнула до церкви, ходила в храми, відвідувала служби. Тому вже після того, як сформуємо відповідні органи, ми створимо відповідне синодальне управління у справах молоді", – зазначив Епіфаній.

Епіфаній також розповів, що для нього означає Крещення Господнє.

"Завершується різдвяний цикл - ми святкували Різдво Христове і сьогодні святкуємо Богоявлення Господнє. В древності взагалі було поєднано Різдво і Богоявлення було, як одне свято, але з часом у зв'язку з виникненням всіляких єресей, це свято було розділене. Сьогодні ми згадуємо подію Хрещення Господнього і сам Господь, який прийшов у світ і прийняв людську плоть, прийшов заради нашого спасіння, омиває гріхи світу в ріці Йордані. Тобто сам Бог не мав потреби в цьому хрещенні, але він виконує Закон і дає нам приклад того, як ми, християни, повинні прислухатись до церкви й виконувати те, що нам належить згідно Закону виконувати, як православним християнам. Тому сьогодні ми святкуємо це Хрещення, яке носить назву ще Богоявлення, тому що Господь видимим чином з'явився у світі, як Пресвята Тройця - Бог-Отець засвідчив голосом, Син - плоттю хрещається в Йордані, і Дух сходить у вигляді голубиному", - розповідає митрополит.

Раніше РБК-Україна вже писало, що церемонія інтронізації Єпіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 року.

Нагадаємо, Вселенський патріархат в Стамбулі представив 15 січня текст томосу про автокефалію Православної церкви України, зберігши у своїй юрисдикції всі підлеглі йому храми і монастирі на території України.