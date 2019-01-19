"Чтобы молодежь стремилась к церкви": Епифаний назвал новый курс ПЦУ

Видео: (youtube.com/Перший)

В субботу, 19 января, в день Крещения Господнего глава ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что украинская церковь уже готова к реформированию. Об этом заявил Епифаний в эфире телеканала "Прямий".

Он рассказал, что ПЦУ обязательно должна пройти путь реформирования, но предупредил, что это будет сложный процесс.

"Реформы – это всегда сложный и болезненный вопрос. Мы готовы к постепенному внедрению реформ, но мы видим, даже на примере государства, как сложно воплощать реформы в жизнь. В течение даже этих пяти лет много говорят о реформах, но, когда реформа касается непосредственно того или иного, начинаются определенные нарекания. И мы должны пройти этот путь реформирования, но постепенно, мудро, трезво, без каких-либо нареканий или споров", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (скриншот: youtube.com/Перший)

Он считает, что людям необходимо объяснять необходимость той или иной реформы.

"Конечно, единая церковь будет уделять много внимания тому, чтобы молодежь стремилась к церкви, ходила в храмы, посещала службы. Поэтому уже после того, как сформируем соответствующие органы, мы создадим соответствующее синодальное управление по делам молодежи", – отметил Епифаний.

Епифаний также рассказал, что для него значит Крещение Господнее.

"Завершается рождественский цикл - мы праздновали Рождество Христово и сегодня празднуем Богоявление Господнее. В древности вообще было соединено Рождество и Богоявление было, как один праздник, но со временем в связи с возникновением всевозможных ересей, этот праздник был разделен. Сегодня мы вспоминаем событие Крещения Господня и сам Господь, который пришел в мир и принял человеческую плоть, пришел ради нашего спасения, омывает грехи мира в реке Иордан. То есть сам Бог не имел нужды в этом крещении, но он выполняет Закон и дает нам пример того, как мы, христиане, должны прислушиваться к церкви и выполнять то, что нам положено по Закону выполнять, как православным христианам. Поэтому сегодня мы празднуем это Крещение, которое носит название еще Богоявление, потому что Господь видимым образом появился в мире, как Пресвятая Троица - Бог-Отец засвидетельствовал голосом, Сын - плотью крещается в Иордане, и Дух нисходит в виде голубином", - рассказывает митрополит.

Ранее РБК-Украина уже писало, что церемония интронизации Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года.

Напомним, Вселенский патриархат в Стамбуле представил 15 января текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сохранив в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины.