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Ледь не розчавили: відомій російській актрисі затиснуло голову в метро

STYLERПерсона    04.11.2018 - 14:00
Фото: Метро(фото з відкритих джерел)
Фото: Метро(фото з відкритих джерел)

Актриса їхала на тренування

Російська актриса театру та кіно Тетяна Васильєва травмувала голову в метро. Це сталося вранці, 3 листопада. Про це артистка розповіла в відеоролику на своїй сторінці в Instagram.

Інцидент стався, коли Тетяна їхала на тренування, вирішивши скористатися московським метро. Коли вона заходила у вагон, двері затисли їй голову. Машиніст не оголосив про те, що двері закриваються.

"Під'їхав божевільний склад з таким же божевільним машиністом. Відкрилися двері. Одні намагалися вийти, інші намагалися вийти. Я була з тих, хто повинен був увійти. Деякі встигли увійти, деякі ні. Хто не увійшов - це була я. Я посередині отримала дверима по голові", - розповіла вона в ролику.

Ледь не розчавили: відомій російській актрисі затиснуло голову в метроФото: Тетяна Васильєва показує синці на голові (instagram.com/vasileva_vtg)

Васильева зізналася, що їй було дуже боляче і продемонструвала садна на голові.

"Це було досить несподівано для мене. Я була в якомусь нервовому здивуванні! І поступово стало доходити, що мені дуже боляче. Зуби стали пошатуватися. Я зайшла до чергового, там були поліцейські, я розповіла про те, що трапилося", - розповіла Васильєва.

Ледь не розчавили: відомій російській актрисі затиснуло голову в метро

Фото: Тетяна Васильєва демонструє гематому (instagram.com/vasileva_vtg)

 

Як раніше писав Styler, голлівудська зірка вперше стала мамою в 42 роки.

до Речі, зірка серіалу Школа зіграла у фільмі за романом української письменниці.

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