Чуть не раздавили: известной российской актрисе зажало голову в метро

Фото: Метро(фото из открытых источников)

Актриса ехала на тренировку

Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева травмировала голову в метро. Это произошло утром, 3 ноября. Об этом артистка рассказала в видеоролике на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел, когда Татьяна ехала на тренировку, решив воспользоваться московским метро. Когда она заходила в вагон, двери зажали ей голову. Машинист не объявил о том, что двери закрываются.

"Подъехал сумасшедший состав с таким же сумасшедшим машинистом. Открылись двери. Одни старались выйти, другие старались выйти. Я была из тех, кто должен был войти. Некоторые успели войти, некоторые нет. Кто не вошел - это была я. Я посередине получила дверями по голове", - рассказала она в ролике.

Фото: Татьяна Васильева показывает синяки на голове (instagram.com/vasileva_vtg)

Васильева призналась, что ей было очень больно и продемонстрировала ссадины на голове.

"Это было довольно неожиданно для меня. Я была в каком-то нервном изумлении! И постепенно стало доходить, что мне очень больно. Зубы стали пошатываться. Я зашла к дежурному, там были полицейские, я рассказала о случившемся", - рассказала Васильева.

Фото: Татьяна Васильева демонстрирует гематому (instagram.com/vasileva_vtg)

Как ранее писал Styler, голливудская звезда впервые стала мамой в 42 года.

Кстати, звезда сериала Школа сыграла в фильме по роману украинской писательницы.