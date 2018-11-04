Чуть не раздавили: известной российской актрисе зажало голову в метро

Актриса ехала на тренировку
Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева травмировала голову в метро. Это произошло утром, 3 ноября. Об этом артистка рассказала в видеоролике на своей странице в Instagram.
Инцидент произошел, когда Татьяна ехала на тренировку, решив воспользоваться московским метро. Когда она заходила в вагон, двери зажали ей голову. Машинист не объявил о том, что двери закрываются.
"Подъехал сумасшедший состав с таким же сумасшедшим машинистом. Открылись двери. Одни старались выйти, другие старались выйти. Я была из тех, кто должен был войти. Некоторые успели войти, некоторые нет. Кто не вошел - это была я. Я посередине получила дверями по голове", - рассказала она в ролике.
Фото: Татьяна Васильева показывает синяки на голове (instagram.com/vasileva_vtg)
Васильева призналась, что ей было очень больно и продемонстрировала ссадины на голове.
"Это было довольно неожиданно для меня. Я была в каком-то нервном изумлении! И постепенно стало доходить, что мне очень больно. Зубы стали пошатываться. Я зашла к дежурному, там были полицейские, я рассказала о случившемся", - рассказала Васильева.
Фото: Татьяна Васильева демонстрирует гематому (instagram.com/vasileva_vtg)
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