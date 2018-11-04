ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Чуть не раздавили: известной российской актрисе зажало голову в метро

STYLERПерсона    04.11.2018 - 14:00
Фото: Метро(фото из открытых источников)
Фото: Метро(фото из открытых источников)

Актриса ехала на тренировку

Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева травмировала голову в метро. Это произошло утром, 3 ноября. Об этом артистка рассказала в видеоролике на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел, когда Татьяна ехала на тренировку, решив воспользоваться московским метро. Когда она заходила в вагон, двери зажали ей голову. Машинист не объявил о том, что двери закрываются.

"Подъехал сумасшедший состав с таким же сумасшедшим машинистом. Открылись двери. Одни старались выйти, другие старались выйти. Я была из тех, кто должен был войти. Некоторые успели войти, некоторые нет. Кто не вошел - это была я. Я посередине получила дверями по голове", - рассказала она в ролике.

Чуть не раздавили: известной российской актрисе зажало голову в метроФото: Татьяна Васильева показывает синяки на голове (instagram.com/vasileva_vtg)

Васильева призналась, что ей было очень больно и продемонстрировала ссадины на голове.

"Это было довольно неожиданно для меня. Я была в каком-то нервном изумлении! И постепенно стало доходить, что мне очень больно. Зубы стали пошатываться. Я зашла к дежурному, там были полицейские, я рассказала о случившемся", - рассказала Васильева.

Чуть не раздавили: известной российской актрисе зажало голову в метро

Фото: Татьяна Васильева демонстрирует гематому (instagram.com/vasileva_vtg)

 

Как ранее писал Styler, голливудская звезда впервые стала мамой в 42 года.

 Кстати, звезда сериала Школа сыграла в фильме по роману украинской писательницы.

Новости Украины актрисатравма
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь