"Відчувала, що буде скандал": Кароль зробила заяву про ситуацію з Аліною Паш на Нацвідборі

Співачка переконана, що неприємностей можна було б уникнути, якби всіх конкурсантів ретельно перевіряли заздалегідь.

"Такого бруду нема в жодній країні. Я прошу - припиніть це. Ми виглядаємо погано, я виглядаю погано. Це ж можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то візьміть і перевіряйте всіх. Не потрібно потім дивуватися. Я нікому не вірю", - зазначає Кароль.

Також Тіна запевнила, що цікавилася в організаторів, чи перевіряли вони учасників, включаючи Аліну Паш. Перед ти, як виходити в ефір, Кароль спеціально уточнила, чи все нормально з цією учасницею.

Артистку запевнили, що сюрпризів не буде і репутація конкурсантів не підмочена. Крім того, вона співпрацювала з Паш і записала з нею дуетний трек.

"Моє внутрішнє відчуття говорило, що буде скандал. Вона у мене брала участь в "Молодій крові". Я її реально поважаю як виконавицю, але Нацвідбір - це тонка структура", - підкреслила Тіна.

Співачка переконана, що для походу на Нацвідбір треба "мати кришталево чисту репутацію". "Навіть у члена журі повинна бути якась репутація", - додала вона.

Водночас Кароль не проти, щоб Україну на Євробаченні 2022 представляв гурт Kalush Orchestra.

До слова, сама Паш після гучного скандалу заявила про тимчасове зникнення з соцмереж і зазначила, що їй треба час на відновлення.