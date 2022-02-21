"Чувствовала, что будет скандал": Кароль сделала заявление о ситуации с Алиной Паш на Нацотборе

Певица убеждена, что неприятностей можно было бы избежать, если бы всех конкурсантов тщательно проверяли заранее.

"Такой грязи нет ни в одной стране. Я прошу - прекратите это. Мы выглядим плохо, я выгляжу плохо. Это же можно предусмотреть, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, то возьмите и проверяйте всех. Не нужно потом удивляться. Я никому не верю", - отмечает Кароль.

Также Тина заверила, что интересовалась у организаторов, проверяли ли они участников, включая Алину Паш. Перед тем, как выходить в эфир, Кароль специально уточнила о том, все ли хорошо с этой участницей.

Артистку заверили, что сюрпризов не будет и репутация конкурсантов не подмочена. Кроме того, она сотрудничала с Паш и записала с ней дуэтный трек.

"Мое внутреннее ощущение говорило, что будет скандал. Она у меня участвовала в "Молодій крові". Я ее реально уважаю как исполнительницу, но Нацотбор - это тонкая структура, - подчеркнула Тина.

Певица убеждена, что для похода на Нацотбор надо "иметь кристально чистую репутацию". "Даже у члена жюри должна быть какая-то репутация", - добавила она.

В то же время Кароль не против, чтобы Украину на Евровидении 2022 представляла группа Kalush Orchestra.

К слову, сама Паш после громкого скандала заявила о временном уходе из соцсетей и отметила, что ей надо время на восстановление.