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Солістка групи KAZKA висловила свою думку щодо відмови від російської мови

STYLERПерсона    02.11.2018 - 18:15
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Виконавиця стверджує, що виросла в російськомовній родині

Учасниця популярної групи KAZKA Олександра Зарицька, яка раніше знялася у благодійному календарі на тему українських свят, розповіла, як прийняла рішення співати українською і що на це вплинуло. Про це виконавиця повідомила виданню Комсомольська Правда.

Як відомо, Олександра родом з Харкова і все життя спілкувалася виключно російською мовою. Співачка стверджує, що раніше ніхто не замислювався, якою мовою говорити.

"Так, я з дитинства говорила російською, всі в моїй родині говорили російською. Так нас вчили, такий був час. Тоді ніхто не замислювався, якою мовою говорити. Ми в будь-якому випадку залишалися українцями", - каже Зарицька.

Солістка групи KAZKA висловила свою думку щодо відмови від російської мовиФото: (instagram.com/kazka.band)

Також співачка висловила свою думку щодо відмови від російської мови: "І зараз мені подобається говорити українською і співати українською. Не тому, що так треба, а тому, що це дійсно мені по душі".

Нагадаємо, що українські музиканти записали фантастичну кавер-версію пісні гурту KAZKA. Мова йде про композицію "Плакала", чуттєвий кліп на яку зібрав на YouTube більше 11 млн переглядів всього за три тижні.

Ми писали, що KAZKA прокоментувала "спекуляцію" політиків на їх успіху. Солістка групи Олександра Зарецька дала коментарі з приводу того, що багато політики почали "примазуватися" до популярності групи.

А також повідомляли про те, що учасниця гурту KAZKA зізналася в дивних захопленнях.

Відео: РБК-Україна

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