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Cолистка группы KAZKA высказала cвое мнение касательно отказа от русского языка

STYLERПерсона    02.11.2018 - 18:15
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Исполнительница утверждает, что выросла в русскоговорящей семье

Участница популярной группы KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее снялась в благотворительном календаре на тему украинских праздников, рассказала, как приняла решение петь на украинском и что на это повлияло. Об этом исполнительница сообщила изданию Комсомольская Правда.

Как известно, Александра родом из Харькова и всю жизнь общалась исключительно на русском языке. Певица утверждает, что ранее никто не задумывался, на каком языке говорить.

"Да, я с детства говорила на русском, все в моей семье говорили на русском. Так нас учили, такое было время. Тогда никто не задумывался, на каком языке говорить. Мы в любом случае оставались украинцами", - говорит Зарицкая.

Cолистка группы KAZKA высказала cвое мнение касательно отказа от русского языкаФото: (instagram.com/kazka.band)

Также певица высказала cвое мнение касательно отказа от русского языка: "И сейчас мне нравится говорить на украинском и петь на украинском. Не потому, что так нужно, а потому, что это действительно мне по душе".

Напомним, что украинские музыканты записали фантастическую кавер-версию песни группы KAZKA. Речь идет о композиции "Плакала", чувственный клип на которую собрал в YouTube более 11 млн просмотров всего за три недели.

Мы писали, что KAZKA прокомментировала "спекуляцию" политиков на их успехе. Солистка группы Александра Зарецкая дала комментарии по поводу того, что многие политики начали "примазываться" к популярности группы.

А также сообщали о том, что участница группы KAZKA призналась в странных увлечениях.

Видео: РБК-Украина

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