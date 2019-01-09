Тримали в таємниці народження: невідомі факти з біографії Епіфанія

Відео "ТСН" (youtube.com)

Батько покинув матір майбутнього предстоятеля ПЦУ Епіфанія (Сергія Думенка), коли йому було всього місяць. Після цього чоловік більше ніколи не з'являвся в житті митрополита. Його родичі ніколи не намагалися зв'язуватися з ним. Про це повідомило "ТСН".

Майбутнього митрополита виховували мама й бабуся - про батька в родині ніколи не згадували. Згодом Петро Думенко захворів і помер на заробітках, коли йому було 53 роки.

Найближчий живий кровний родич митрополита - його дядько Степан, молодший син Думенків. В родині було шестеро дітей, але всі вже померли, крім Степана.

Дядько митрополита Епіфанія переконує, що родичі тримали у таємниці народження Сергія, але тепер, коли він став митрополитом Епіфанієм, хоче побачитися.

Батько Сергія Думенка (скріншот відео "ТСН": youtube.com)

Баба з дідом Сергія знали, що у них є онук, але в гості не їздили, бо жили бідно. Родичі кажуть, що бабуся іноді розпитувала про онука, але знайти його не намагалася.

Мати Епіфанія зізналася, що пробачила свого колишнього чоловіка, який покинув її з немовлям на руках, бо ж від нього вона народила владику.

До речі, Собор Елладської церкви вже в лютому може визнати Православну церкву України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що автокефальний статус ПЦУ було стверджено спільною євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятеля Епіфанія.

Відео РБК-Україна