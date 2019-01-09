Держали в тайне рождение: неизвестные факты из биографии Епифания

Видео "ТСН" (youtube.com)

Отец бросил мать будущего предстоятеля ПЦУ Епифания (Сергея Думенко), когда ему было всего месяц. После этого мужчина больше никогда не появлялся в жизни митрополита. Его родственники никогда не пытались связаться с ним. Об этом сообщил "ТСН".

Будущего митрополита воспитывали мама и бабушка - про отца в семье никогда не упоминали. Впоследствии Петр Думенко заболел и умер на заработках, когда ему было 53 года.

Ближайший живой кровный родственник митрополита - его дядя Степан, младший брат Петра Думенко. В семье было шестеро детей, но все уже умерли, кроме Степана.

Дядя митрополита Епифания убеждает, что родственники держали в тайне рождение Сергея, но теперь, когда он стал митрополитом Епифанием, хочет увидеться.

Отец Сергея Думенко (скриншот видео "ТСН": youtube.com)

Баба с дедом Сергея знали, что у них есть внук, но в гости не ездили, потому что жили бедно. Родственники говорят, что бабушка иногда расспрашивала о внуке, но найти его не пыталась.

Мать Епифания призналась, что простила своего бывшего мужа, который бросил ее с младенцем на руках, потому что от него она родила владыку.

Кстати, Собор Элладской церкви уже в феврале может признать Православную церковь Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что автокефальный статус ПЦУ было подтверждено совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля Епифания.

Видео РБК-Украина