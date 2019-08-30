Діти генпрокурора Рябошапки - громадяни Франції: сплив документ

У Руслана Рябошапки, якого Верховна рада України на засіданні в четвер, 29 серпня, затвердила на посаді Генерального прокурора України, є троє синів і як зазначено в його декларації – всі діти не громадяни України.

Синів нового генерального прокурора України звати Тимур, Марко та Лука. І всі троє є громадянами Франції. Дружина Руслана Рябошапки – Олеся Бартовщук. Вона працює в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у французькому Страсбурзі, однак зазначено в декларації, що вона громадянка України.

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У сім'ї генпрокурора є квартира площею 150 кв. м, земельна ділянку площею 318 кв. м в Нових Петрівцях Київської області. Крім того, у Франції у них є житловий будинок площею 145 кв. м і земельна ділянка площею 440 кв. м. Будинок і земельна ділянка за документами належать дружині генпрокурора.

Також у Руслана Рябошапки і Олесі Бартовщук є в родині два автомобіля Volvo XC90, 2012 і 2013 року випуску.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зазначено в декларації спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. В його активі кілька квартир, ділянок і цілий парк автомобілів.

А також ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський нецензурно вилаявся у Верховній Раді - в мережу потрапило відео.