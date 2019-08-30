Дети генпрокурора Рябошапки - граждане Франции: всплыл документ

У Руслана Рябошапки, которого Верховная рада Украины на заседании в четверг, 29 августа, утвердила в должности Генерального прокурора Украины, есть трое сыновей и как указано в его декларации – все дети не граждане Украины.

Сыновей нового генерального прокурора Украины зовут Тимур, Марко и Лука. И все трое являются гражданами Франции. Жена Руслана Рябошапки – Олеся Бартовщук. Она работает в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге, однако указано в декларации, что она гражданка Украины.

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У семьи генпрокурора есть квартира площадью 150 кв.м, земельный участок площадью 318 кв.м в Новых Петровцах Киевской области. Кроме того, во Франции у них есть жилой дом площадью 145 кв.м и земельный участок площадью 440 кв.м. Дом и земельный участок по документам принадлежат супруге генпрокурора.

Также у Руслана Рябошапки и Олеси Бартовщук есть в семье два автомобиля Volvo XC90, 2012 и 2013 года выпуска.

Напомним, ранее мы рассказывали, что указано в декларации спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В его активе несколько квартир, участков и целый парк автомобилей.

А также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский нецензурно выругался в Верховной Раде - в сеть попало видео.