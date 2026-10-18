Стівен Кінг та Олексій Жупанський: книжки на Геловін для шанувальників горору й містики

Вже сокро настане Гелловін - час, коли навіть найзатишніший вечір хочеться зробити трішки моторошним. Хтось полюбляє історії про відьом і таємничі світи, комусь до душі психологічні трилери, а хтось готовий зустрітися з найстрашнішими чудовиськами людської уяви. І якщо в кіно для цього достатньо обрати відповідний фільм, то література пропонує значно більше способів полоскотати нерви.

Styler разом з національною книжковою платформою Yakaboo зібрав п’ять книжок у різних жанрах - від темного фентезі й містичного трилера до української химерної прози та апокаліптичного горору. Кожна з них лякає по-своєму, тож обирайте історію відповідно до власних уподобань або спробуйте всі п’ять, щоб з’ясувати, який різновид страху діє на вас найсильніше.

"Книгоїди", Суньї Дін

Жанр: темне фентезі

Що, якби книжки можна було не читати, а буквально їсти, засвоюючи разом із папером і чорнилом усі написані в них історії? Саме так живе таємний народ книгоїдів, представники якого зовні нічим не відрізняються від звичайних людей.

Девон народилася в одній із таких родин, де жінкам відведено лише одну роль - народжувати дітей і підкорятися правилам клану. Але коли її син виявляється особливим і замість книжок потребує людських свідомостей, Девон змушена порушити всі заборони, щоб урятувати дитину.

Суньї Дін поєднує темне фентезі з елементами горору та історією про материнство, свободу вибору й боротьбу проти жорстоких традицій. Це книжка для тих, хто любить незвичайні фантастичні світи, але готовий до того, що за їхньою магією можуть приховуватися справжні жахіття.

Жанр: містичний трилер

Старовинні бібліотеки, зашифровані рукописи й таємні товариства - іноді для моторошної атмосфери зовсім не потрібні привиди. На узбережжі шотландських островів знаходять мертвою жінку, і ця загадкова смерть стає початком історії, пов’язаної з таємницею понад столітньої давнини.

Невеликий фрагмент старої вишивки виявляється ключем до зниклого середньовічного манускрипту, за який борються дві закриті жіночі організації. Молоду дослідницю Аню Браун залучають до перекладу загадкового тексту, але вона навіть не здогадується, наскільки небезпечними можуть бути знання, приховані на його сторінках.

Ґіллі Макміллан поєднує детективний трилер, історичні загадки та атмосферу темної академії, вплітаючи в сюжет таємницю реального манускрипту Войнича. Ця книжка сподобається тим, хто любить розгадувати загадки разом із героями й підозрювати, що за кожною книжковою полицею може ховатися небезпечний секрет.

Жанр: психологічний горор

Іноді найстрашніші речі відбуваються не в покинутих замках чи темних лісах, а у звичайних квартирах, де за стіною живуть привітні сусіди. Молода жінка Розмарі разом із чоловіком оселяється у старовинному нью-йоркському будинку, про який ходять тривожні чутки.

Нові сусіди здаються надміру турботливими, але поступово їхня увага починає викликати дедалі більше запитань. Коли Розмарі вагітніє, вона помічає дивні збіги, незрозумілі події та тривожні зміни у власному житті.

Айра Левін майстерно створює атмосферу параної, у якій героїня вже не знає, кому можна довіряти і чи варто вірити власним відчуттям. "Дитина Розмарі" - класика психологічного горору, що лякає не раптовими появами чудовиськ, а поступовим усвідомленням того, наскільки небезпечними можуть бути люди, які здаються найближчими.

Жанр: українська химерна проза

Що відбувається, коли межа між світом живих і мертвих стає настільки тонкою, що її можна перетнути? У повісті Олексія Жупанського містичні події розгортаються на тлі цілком упізнаваної української дійсності з її чиновниками, бюрократією та побутовим абсурдом.

Щороку в листопадову ніч мертві отримують нагоду повернутися до живих, а троє загадкових дітей вирушають на пошуки святого вогню, необхідного для початку опалювального сезону. Письменник поєднує фольклорні мотиви, магічний реалізм, сатиру та похмуру осінню атмосферу, створюючи історію, у якій потойбічне дивовижно природно співіснує з буденністю.

Тут страх народжується не стільки від появи привидів, скільки від відчуття, що звичний світ приховує набагато більше, ніж ми готові помітити. "Осіннє заціпеніння" - перша книжка циклу "Колесо року" й особливо доречне читання напередодні Гелловіну, коли розповіді про зустріч живих і мертвих звучать по-особливому.

Жанр: апокаліптичний горор

Уявіть, що звичайний телефонний дзвінок раптом перетворюється на смертельну загрозу для всього людства. Одного жовтневого дня загадковий імпульс, переданий через мобільні телефони, змінює поведінку мільйонів людей, перетворюючи їх на агресивних істот, які нападають на всіх довкола.

Художник Клейтон Рідделл опиняється посеред хаосу й намагається вижити, водночас прагнучи дістатися до свого сина. Звичний світ руйнується буквально за лічені години, а технологія, без якої люди вже не уявляють повсякденного життя, стає джерелом катастрофи.

Стівен Кінг поєднує апокаліптичний горор із напруженою історією виживання, змушуючи замислитися, наскільки крихкою є сучасна цивілізація. І хоча роман уперше вийшов 2006 року, його головна ідея сьогодні звучить навіть тривожніше: що станеться, якщо звичний засіб зв’язку раптом стане найнебезпечнішою річчю у вашій кишені?