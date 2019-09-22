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Директор Заворотнюк зробив важливу заяву

STYLERПерсони    22.09.2019 - 14:29
Директор Заворотнюк зробив важливу заяву
Заворотнюк хвора на рак - директор зробив заяву (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Також про стан артистки розповіли лікарі

Напередодні у Анастасії Заворотнюк, яка є зіркою серіалу "Моя прекрасна няня", з'явилися проблеми зі здоров'ям. ЗМІ заявили, що у артистки рак мозку і стан справді жалюгідний, проте чи так це насправді? Друг артистки і директор Заворотнюк прокоментували ситуацію.

Після того, як у артистки діагностували гліобластому, в мережі піднялася паніка. Діагноз налякав не тільки родичів потерпілої, але й її шанувальників. Однак за деякими повідомленнями, переживати так сильно за актрису не варто.

Директор Заворотнюк зробив важливу заявуАнастасія Заворотнюк (фото: facebook.com AZavorotnyuk)

Що говорять друзі Заворотнюк

Сергій Майоров, журналіст, автор телепроекту "Одного разу...", в якому виступала і Анастасія Заворотнюк, друг артистки, різко засуджує заснований на чутках галас навколо ситуації з її здоров'ям.

"Відомо, що за важливу інформацію платять у всьому світі. Хто, кому і скільки заплатив за підвищену, жорстоку, цинічну увагу до Анастасії Заворотнюк та її сім'ї - невідомо. Домисли, плітки, стеження, цілодобові дзвінки, численні прогнози - драма нагнітається кожен день", - коментує він.

Директор актриси Марина Потапова також зазначає, що новини в ЗМІ занадто перебільшують трагедію: "Не вір. Преса сильно перебільшує", - говорить вона.

Директор Заворотнюк зробив важливу заявуАнастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Що кажуть лікарі

Російська актриса Анастасія Заворотнюк помітно погладшала, про що стверджує лікар НМІЦ нейрохірургії імені академіка Бурденка Олександр Санікідзе.

"Це від дексаметазону (гормонального препарату), який призначається завжди при набряці головного мозку... Побічний ефект те, що всі пацієнти додають у вазі дуже швидко. Протягом місяця-двох набирають 20-25 кілограмів, як правило", - пояснив він.

Санікідзе зазначив, що зовнішність актриси від цього не постраждає і що в разі чого вона зможе швидко скинути вагу.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що актриса впала в кому, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А 14 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Анастасію Заворотнюк частково паралізувало - у неї оніміла права рука.

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