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Директор Заворотнюк сделал важное заявление

STYLERПерсоны    22.09.2019 - 14:29
Директор Заворотнюк сделал важное заявление
Заворотнюк больна раком - директор сделал заявление (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Также о состоянии артистки рассказали врачи

Накануне у Анастасии Заворотнюк, которая является звездой сериала "Моя прекрасная няня", появились проблемы со здоровьем. СМИ заявили, что у артистки рак мозга и состояние действительно плачевное, однако так ли это на самом деле? Друг артистки и директор Заворотнюк прокомментировали ситуацию.

После того, как у артистки диагностировали глиобластому, в сети поднялась паника. Диагноз напугал не только родственников пострадавшей, но и ее поклонников. Однако по некоторым сообщениям, переживать так сильно за актрису не стоит.

Директор Заворотнюк сделал важное заявлениеАнастасия Заворотнюк (фото: facebook.com AZavorotnyuk)

Что говорят друзья Заворотнюк

Сергей Майоров, журналист, автор телепроекта "Однажды…", в котором выступала и Анастасия Заворотнюк, друг артистки, резко осуждает основанную на слухах шумиху вокруг ситуации с ее здоровьем.

"Известно, что за важную информацию платят во всем мире. Кто, кому и сколько заплатил за повышенное, жесткое, циничное внимание к Анастасии Заворотнюк и ее семье - неизвестно. Домыслы, сплетни, слежка, круглосуточные звонки, многочисленные прогнозы - драма нагнетается каждый день", - комментирует он.

Директор актрисы Марина Потапова также отмечается, что новости в СМИ слишком преувеличивают произошедшую трагедию: "Не верь. Пресса сильно преувеличивает", - говорит она.

Директор Заворотнюк сделал важное заявлениеАнастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Что говорят врачи

Российская актриса Анастасия Заворотнюк заметно поправилась, о чем утверждает врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Александр Саникидзе.

"Это от дексаметазона (гормонального препарата), который назначается всегда при отеке головного мозга… Побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца-двух набирают 20-25 килограммов, как правило", - объяснил он.

Саникидзе отметил, что внешность актрисы от этого не пострадает и что в случае чего она сможет быстро скинуть вес.

Напомним, 13 сентября стало известно, что актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. А 14 сентября в СМИ появились сообщения, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - у нее отнялась правая рука.

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