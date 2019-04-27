Довге волосся і ніякої еротики: MARUV кардинально змінила образ

MARUV в Instagram здивувала фанатів довгим волоссям (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV кардинально змінила імідж

MARUV в Instagram здивувала фанатів довгим волоссям і закритим сценічним костюмом. Артистка повністю перевтілилася для концерту, який вона дала в столиці Росії. Фанати під анонсом майбутнього концерту висловили своє захоплення співачкою.

Артистка опублікувала в своїх Instagram-stories фотографії з концерту, на яких вона зображена з довгими сірими волоссям, в чорному комбінезоні, який закриває все тіло, чорних латексних ботфортах, платті-сітці зі стразами і чорних окулярах. Образ відрізняється від тих, в яких Анна Корсун виступала раніше. Новий костюм відкриває глядачеві менше оголених ділянок, також істотно відрізняється зачіска співачки.

MARUV в Instagram здивувала фанатів довгим волоссям (фото: instagram.com/maruvofficial)

Фанати під крайньою публікацією артистки з анонсом майбутнього концерту 27 квітня описали свої враження від побаченого:

Вчора ви були просто неймовірною. Спасибі!!!!

Марув, Ви просто бомба, Україна повинна пишатися Вами)

Вам дуже личить довге волосся, ну правда.

Мавруша – ти супер!

Коли в Новосибірськ?

Говорила, що можуть приїхати всі бажаючі. А виявляється, потрібен квиток і взагалі потрібна реєстрація.

MARUV в Instagram здивувала фанатів довгим волоссям (фото: instagram.com/iconclub_moscow)

Деякі стали піднімати тему недавніх скандалів з крадіжками в МАУ: "чекаємо нових матів на МАУ! З нетерпінням! Весело проводжають в Росію і зустрічають звідти НАШІ!". Ми писали, що MARUV жорстко розкритикувала авіакомпанію МАУ за халатність працівників.

Багато поцікавилися, коли артистка повернеться з концертами по Україні.

Нагадаємо, що раніше MARUV влаштувала відверту провокацію в Дубаї. Українська співачка виступила в одному з нічних клубів арабського міста-мрії. При цьому для свого чергового провокаційного у всіх сенсах виступи MARUV обрала, як зазвичай, вельми відверті образи.

Раніше MARUV зізналася в любові до Росії і піддалася жорсткій критиці з боку українських користувачів. Українці вважають, що співачка своїми виступами в РФ зраджує батьківщину і вирішили відчитати за неналежне ставлення.