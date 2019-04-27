Длинные волосы и никакой эротики: MARUV кардинально сменила образ

MARUV кардинально сменила имидж
MARUV в Instagram удивила фанатов длинными волосами и закрытым сценическим костюмом. Артистка полностью перевоплотилась для концерта, который она дала в столице России. Фанаты под анонсом предстоящего концерта выразили свое восхищение певицей.
Артистка опубликовала в своих Instagram-stories фотографии с концерта, на которых она изображена с длинными серыми волосами, в черном комбинезоне, который закрывает все тело, черных латексных ботфортах, платье-сетке со стразами и черных очках. Образ отличается от тех, в которых Анна Корсун выступала ранее. Новый костюм открывает зрителю меньше оголенных участков, также существенно отличается прическа певицы.
MARUV в Instagram удивила фанатов длинными волосами (фото: instagram.com/maruvofficial)
Фанаты под крайней публикацией артистки с анонсом предстоящего концерта 27 апреля описали свои впечатления от увиденного:
MARUV в Instagram удивила фанатов длинными волосами (фото: instagram.com/iconclub_moscow)
Некоторые стали поднимать тему недавних скандалов с кражами в МАУ: "ждем новых матов на МАУ! С нетерпением! Весело провожают в Россию и встречают оттуда НАШИ!". Мы писали, что MARUV жестко раскритиковала авиакомпанию МАУ за халатность работников.
Многие поинтересовались, когда артистка вернется с концертами по Украине.
Напомним, что ранее MARUV устроила откровенную провокацию в Дубае. Украинская исполнительница выступила в одной из ночных клубов арабского города-мечты. При этом для своего очередного провокационного во всех смыслах выступления MARUV выбрала, как обычно, весьма откровенные образы.
Ранее MARUV призналась в любви к России и подверглась жесткой критике со стороны украинских пользователей. Украинцы посчитали, что певица своими выступлениями в РФ предает родину и решили отчитать за неподобающее отношение.