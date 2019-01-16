Дочка Майкла Джексона злягла в лікарню: що сталося з бісексуальною моделлю

Колаж РБК-Україна

Джерело з оточення топ-моделі розповіло про її самопочуття

Дочка відомого музиканта Майкла Джексона, 20-річна Періс, яку нещодавно запідозрили в бісексуальності, раптово потрапила в лікарню. Про це повідомляє видання Entertainment Tonight з посиланням на джерело з оточення моделі.

З'ясувалося, що Періс не змогла впоратися з емоційним навантаженням, яке обрушилася на неї останнім часом, і змушена була звернутися до медиків за допомогою.

Джерело зазначає, що у моделі виникли проблеми з емоціями. Її помістили в приватну клініку.

"Після важкого року і роботи Періс вирішила, що їй потрібно трохи відпочити, перезавантажитися. Її фізичний і емоційний стан для неї зараз в пріоритеті. Вона сама звернулася в клініку і стала її пацієнткою. Періс сподівається, що там їй допоможуть вирішити її проблеми і складуть план лікування", – розповіло джерело.

Відомо, що раніше у Періс вже були проблеми і вона навіть хотіла покінчити життя самогубством.

Також повідомляється, що на даний момент стан Періс значно покращився, вона вже готова повернутися до роботи і приступити до нових проектів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дочка Майкла Джексона зібралася заміж за відомого музиканта Габріела Гленна.

А також розповіли, що дочка Майкла Джексона запідозрили в романі з топ-моделлю Кара Делевінь.