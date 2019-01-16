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Дочь Майкла Джексона слегла в больницу: что произошло с бисексуальной моделью

STYLERПерсона    16.01.2019 - 17:24
Дочь Майкла Джексона слегла в больницу: что произошло с бисексуальной моделью
Коллаж РБК-Украина

Источник из окружения топ-модели рассказал о ее самочувствии

Дочь известного музыканта Майкла Джексона, 20-летняя Пэрис, которую недавно заподозрили в бисексуальности, внезапно попала в больницу. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight со ссылкой на источник из окружения модели.

Выяснилось, что Пэрис не смогла справится с эмоциональной нагрузкой, которая обрушилась на нее в последнее время, и вынуждена была обратиться к медикам за помощью.

Источник отмечает, что у модели возникли проблемы с эмоциями. Ее поместили в частную клинику.

"После тяжелого года и работы Пэрис решила, что ей нужно немного отдохнуть, перезагрузиться. Ее физическое и эмоциональное состояние для нее сейчас в приоритете. Она сама обратилась в клинику и стала ее пациенткой. Пэрис надеется, что там ей помогут решить ее проблемы и составят план лечения", – рассказал источник.

Известно, что ранее у Пэрис уже были проблемы и она даже хотела покончить жизнь самоубийством.

Также сообщается, что на данный момент состояние Пэрис значительно улучшилось, она уже готова вернуться к работе и приступить к новым проектам.

Напомним, ранее мы сообщали, что дочь Майкла Джексона собралась замуж за известного музыканта Габриела Гленна.

А также рассказали, что дочь Майкла Джексона заподозрили в романе с топ-моделью Карой Делевинь.

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