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Дочка Меладзе зробила заяву про "блат" на "Голосі країни" і реакції батька: рішення не стало новиною

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П'ятниця 28 січня 2022 16:49
Дочка Меладзе зробила заяву про "блат" на "Голосі країни" і реакції батька: рішення не стало новиною Лія Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya)
Автор: Styler

Дочка композитора і продюсера Костянтина Меладзе Лія стала учасницею нового сезону "Голосу країни". Попри спорідненість і гучне впізнаване прізвище, вона запевняє, що потрапила на кастинг завдяки своїм вокальним даними і величезному бажанню і прагненню займатися улюбленою справою – музикою. Попутно дівчина розповіла, як складаються відносини із зірковою дружиною батька Вірою Брежнєвою.

А ось в інтерв'ю виданню "Факти" вона повідомила, як тато відреагував на її рішення піти на кастинг вокального шоу і чи допомогла їй гучне прізвище стати учасницею проекту.

Лія вважає, що "Голос країни" стане відмінною відправною точкою її співочої кар'єри. Дівчина зазначає, що багато її друзів, включаючи колишнього хлопця Влада Фенчика, вже побували на сцені проекту. До слова, дівчина сподівається, що екс буде за неї вболівати.

Вона переконана, що пройти кастинг їй допомогли талант і завзятість, а не зіркове прзвище.

Дочка Меладзе зробила заяву про &quot;блат&quot; на &quot;Голосі країни&quot; і реакції батька: рішення не стало новиною

Лія Меладзе давно мріяла потрапити на "Голос країни" (instagram.com/meladzeliya)

"У глибині душі я розуміла, що йду на шоу і своєю історією можу зацікавити багатьох. Але, з іншого боку, я досить харизматична і мила людина. Принаймні, мені так здається. Думаю, прізвище тут ні при чому. Якби я погано співала, швидше за все, мені порадили б прийти в наступному сезоні. Так що вважаю, з вокалом у мене теж все досить добре", - поділилася своєю думкою Лія.

Дівчина готувалася до кастингу два місяці, а коли дізналася, що прийом заявок на участь продовжили, не роздумуючи відправила свою. "Можна вважати, що я буквально порапила в останній вагон", - уточнює вона.

Дочка Меладзе зробила заяву про &quot;блат&quot; на &quot;Голосі країни&quot; і реакції батька: рішення не стало новиною

Лія серйозно захоплюється музикою (instagram.com/meladzeliya)

Після того як її заявку відібрали, Лія з'явилася на кастинг в офіс каналу, а вже потім потрапила на телевізійні сліпі прослуховування. До слова, дівчина мріє потрапити в команду Наді Дорофєєвої.

Вона уточнила, що Костянтин Меладзе знав про плани дочки і також виявив їй свою підтримку.

"Насправді він давно знав, що хочу спробувати себе на цій телевізійній сцені. Для батька моє рішення не стало новиною. Він мене, звичайно, підтримав. Як і у всіх моїх бажаннях", - зазначила вона.

Дочка Меладзе зробила заяву про &quot;блат&quot; на &quot;Голосі країни&quot; і реакції батька: рішення не стало новиною

Тато і сестра підтримали Лію (instagram.com/meladzeliya)

Також за дівчину вболіватиме і її сестра Аліса, яка хоче бачити Лію переможницею. Сама ж учасниця "Голосу країни" не вважає перемогу самоціллю і розуміє, що конкуренція на проекті дуже серйозна.

Нагадаємо, що раніше ми писали про кращих виступах першого ефіру нового сезону "Голосу країни".

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