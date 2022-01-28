Дочь Меладзе сделала заявление о "блате" на "Голосе страны" и реакции отца: решение не стало новостью

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе Лия стала участницей нового сезона "Голоса страны". Невзирая на родство и громкую узнаваемую фамилию, она уверяет, что попала на кастинг благодаря своим вокальным данным и огромному желанию и стремлению заниматься любимым делом – музыкой. Попутно девушка рассказала, как складываются отношения со звездной женой отца Верой Брежневой.

А вот в интервью изданию "Факты" она сообщила, как папа отреагировал на ее решение пойти на кастинг вокального шоу и помогла ли ей громкая фамилия стать участницей проекта.

Лия считает, что "Голос страны" станет отличной отправной точкой ее певческой карьеры. Девушка отмечает, что многие ее друзья, включая бывшего парня Влада Фенчика, уже побывали на сцене проекта. К слову, девушка надеется, что экс будет за нее болеть.

Она убеждена, что пройти кастинг ей помогли талант и упорство, а не звездное родство.

Лия Меладзе давно мечтала попасть на "Голос страны" (instagram.com/meladzeliya)

"В глубине души я понимала, что иду на шоу и своей историей могу заинтересовать многих. Но, с другой стороны, я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне. Так что считаю, с вокалом у меня тоже все довольно хорошо", - поделилась своим мнением Лия.

Девушка готовилась к кастингу два месяца, а когда узнала, что прием заявок на участие продлили, не раздумывая отправила свою. "Можно считать, что я буквально вскочила в последний вагон", - уточняет она.

Лия всерьез увлекается музыкой (instagram.com/meladzeliya)

После того как ее заявку отобрали, Лия явилась на кастинг в офис канала, а уж потом попала на телевизионные слепые прослушивания. К слову, девушка мечтает попасть в команду Нади Дорофеевой.

Она уточнила, что Константин Меладзе знал о планах дочери и также выказал ей свою поддержку.

"На самом деле он давно знал, что хочу попробовать себя на этой телевизионной сцене. Для отца мое решение не стало новостью. Он меня, конечно, поддержал. Как и во всех моих желаниях", - отметила она.

Папа и сестра поддержали Лию (instagram.com/meladzeliya)

Также за девушку будет болеть и ее сестра Алиса, которая хочет видеть Лию победительницей. Сама же участница "Голоса страны" не считает победу самоцелью и понимает, что конкуренция на проекте очень серьезная.